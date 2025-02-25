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В состав оргкомитета «Интервидения» вошли Константин Эрнст и Ольга Любимова

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В оргкомитет по подготовке и проведению международного музыкального конкурса «Интервидение» вошли министр культуры Ольга Любимова, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст и спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Это следует из распоряжения правительства.

Кроме того, среди членов оргкомитета – глава Росмолодежи Григорий Гуров, гендиректор министерства иностранных дел Алексей Островский, глава Россотрудничества Евгений Примаков, а также руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Из распоряжения следует, что председатель правительства Михаил Мишустин поручил МИДу по заявкам оргкомитета обеспечить выдачу виз участникам, гостям конкурса и представителям прессы без взимания сборов.

3 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 г. музыкального конкурса «Интервидение». Мероприятие должно состояться в Москве и Московской области. Целью конкурса заявлено «дальнейшее развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества». Согласно указу президента, оргкомитет «Интервидения» возглавит вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Европейский вещательный союз (EBU) отстранил РФ от участия в песенном конкурсе «Евровидение» в феврале 2022 г. после начала российской специальной военной операции на Украине. С предложением создать в стране музыкальный аналог «Евровидения» Любимова и Эрнст выступили в ноябре 2023 г. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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