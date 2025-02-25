В состав оргкомитета «Интервидения» вошли Константин Эрнст и Ольга Любимова
В оргкомитет по подготовке и проведению международного музыкального конкурса «Интервидение» вошли министр культуры Ольга Любимова, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст и спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Это следует из распоряжения правительства.
Кроме того, среди членов оргкомитета – глава Росмолодежи Григорий Гуров, гендиректор министерства иностранных дел Алексей Островский, глава Россотрудничества Евгений Примаков, а также руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Из распоряжения следует, что председатель правительства Михаил Мишустин поручил МИДу по заявкам оргкомитета обеспечить выдачу виз участникам, гостям конкурса и представителям прессы без взимания сборов.
3 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 г. музыкального конкурса «Интервидение». Мероприятие должно состояться в Москве и Московской области. Целью конкурса заявлено «дальнейшее развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества». Согласно указу президента, оргкомитет «Интервидения» возглавит вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Европейский вещательный союз (EBU) отстранил РФ от участия в песенном конкурсе «Евровидение» в феврале 2022 г. после начала российской специальной военной операции на Украине. С предложением создать в стране музыкальный аналог «Евровидения» Любимова и Эрнст выступили в ноябре 2023 г.