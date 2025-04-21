«Интервидение» пройдет на «Live Арене»
Площадкой для проведения международного музыкального конкурса «Интервидение» выбрана «Live Арена» в Москве. Об этом сообщил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов.
«Вся работа ведется при поддержке МИДа, но мы не являемся ведущей силой для таких конкурсов», – сказал Алимов (цитата по ТАСС).
Глава департамента также добавил, что количество стран-участниц еще уточняется, но их будет не менее 20.
3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в 2025 г. Мероприятие состоится в Москве и Московской области. Его целью заявлено «дальнейшее развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества». На подготовку и проведение конкурса выделено 750 млн руб.