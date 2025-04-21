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«Интервидение» пройдет на «Live Арене»

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Площадкой для проведения международного музыкального конкурса «Интервидение» выбрана «Live Арена» в Москве. Об этом сообщил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов.

«Вся работа ведется при поддержке МИДа, но мы не являемся ведущей силой для таких конкурсов», – сказал Алимов (цитата по ТАСС).

Глава департамента также добавил, что количество стран-участниц еще уточняется, но их будет не менее 20.

22 марта стало известно, что Россию на конкурсе представит певец Shaman (Ярослав Дронов).

3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в 2025 г. Мероприятие состоится в Москве и Московской области. Его целью заявлено «дальнейшее развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества». На подготовку и проведение конкурса выделено 750 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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