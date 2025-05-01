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В «Интервидении» могут принять участие представители от Европы и США

Ведомости

Возможность участия представителей США и европейских стран в музыкальном конкурсе «Интервидение» обсуждается, но ключевым условием остается профессионализм исполнителей. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Я думаю, что кто-то из них рискнет приехать. В данном случае здесь многое зависит от качества исполнителя, потому что это не любительский конкурс, а конкурс высоких профессионалов», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Швыдкого, участие в конкурсе примут около 25 стран. Он подчеркнул, что для России нет недружественных народов – есть недружественные власти.

Главное отличие «Интервидения» от других подобных конкурсов, таких как «Евровидение», заключается в его уникальном подходе к национальным культурам. Швыдкой пояснил, что тут не будет песенного стандарта, построенного на определенном формате англоязычного телевидения. На «Интервидении» же будут представлены национальные культуры, самые разные языки.

21 апреля стало известно, что «Интервидение» пройдет на «Live Арене» в Москве. Россию на конкурсе может представить Shaman (Ярослав Дронов).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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