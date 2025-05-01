В «Интервидении» могут принять участие представители от Европы и США
Возможность участия представителей США и европейских стран в музыкальном конкурсе «Интервидение» обсуждается, но ключевым условием остается профессионализм исполнителей. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«Я думаю, что кто-то из них рискнет приехать. В данном случае здесь многое зависит от качества исполнителя, потому что это не любительский конкурс, а конкурс высоких профессионалов», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По словам Швыдкого, участие в конкурсе примут около 25 стран. Он подчеркнул, что для России нет недружественных народов – есть недружественные власти.
Главное отличие «Интервидения» от других подобных конкурсов, таких как «Евровидение», заключается в его уникальном подходе к национальным культурам. Швыдкой пояснил, что тут не будет песенного стандарта, построенного на определенном формате англоязычного телевидения. На «Интервидении» же будут представлены национальные культуры, самые разные языки.
21 апреля стало известно, что «Интервидение» пройдет на «Live Арене» в Москве. Россию на конкурсе может представить Shaman (Ярослав Дронов).