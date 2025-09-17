Газета
Стиль жизни

Финансовый университет запустил программу управления в гольф-индустрии

Ведомости

Первая в России программа для бизнесменов «Управление и экономика в гольф-индустрии» стартовала в Финансовом университете, рассказали в вузе. В первую группу вошли 15 слушателей.

Для поступивших будут проводить лекции, мастер-классы, стажировки в гольф-клубах «Пестово», «Завидово», «Московский городской гольф-клуб» и спортивного трека. Там их научат как методикам управления и экономики, так и навыкам игры в гольф. Среди модулей программы – стратегическое управление, экономика, маркетинг, девелопмент гольф-полей, HR и клиентский сервис.

Преподаватели и эксперты – топ-менеджеры российских гольф-клубов, представители Ассоциации гольфа России, руководители структур госуправления.

Программа Executive Master of Business Administration (EMBA) в этом учебном году рассчитана с сентября 2025 г. по апрель 2026-го (612 академических часов). Целевая аудитория: собственники и управленцы в гольф-индустрии, инвесторы и девелоперы, руководители компаний туризма, руководители СМИ и периодических спортивных и бизнес-изданий. Стоимость обучения – 810 000 руб. в год.

Обучение ориентировано на практические кейсы и стажировки в ведущих российских и зарубежных гольф-клубах, что поможет слушателям интегрировать приобретенные знания в реальную деятельность, заявил директор Высшей школы предпринимательства Финансового университета Денис Давлеткалиев. Первый заместитель председателя Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков отметил, что гольф помогает развитию социальных связей.

