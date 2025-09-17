Финансовый университет запустил программу управления в гольф-индустрии

Программа Executive Master of Business Administration (EMBA) в этом учебном году рассчитана с сентября 2025 г. по апрель 2026-го (612 академических часов). Целевая аудитория: собственники и управленцы в гольф-индустрии, инвесторы и девелоперы, руководители компаний туризма, руководители СМИ и периодических спортивных и бизнес-изданий. Стоимость обучения – 810 000 руб. в год.