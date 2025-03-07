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Территория крупнейшего в Москве гольф-клуба выставлена на продажу

Ранее девелопер Vos’hod хотел перестроить этот объект в спортивно-рекреационный кластер
Екатерина Волкова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Территориальное управление Росимущества по поручению судебных приставов выставило на продажу участок под гольф-клубом на ул. Островной в Крылатском. Сведения об этом размещены на сайте электронной торговой площадки ГИС «Торги». Там сказано, что реализация актива происходит в рамках ареста имущества компании «Консорциум», которая задолжала одному из своих кредиторов (фирме «Финактив») 358,5 млн руб. При этом за права аренды 55 га в спортивной зоне «Крылатское» продавец хочет выручить 2,5 млрд руб. Торги должны пройти 27 марта. Из документации также следует, что в лот не входит недвижимость, которая находится на территории гольф-клуба. Общая площадь находящихся там строений составляет 45 000 кв. м.

«Крылатское» – крупнейший гольф-клуб Московского региона. Его создателем считается бывший чиновник внешнеэкономического департамента советского Госкомспорта Владимир Жуков. Журнал Forbes сообщал, что он еще в 1989 г. создал фирму «Консорциум», партнерами которой по проекту первого в СССР гольф-клуба стали различные югославские и британские компании. Жуков добился от исполкома Моссовета выделения территории бывшей свалки в Крылатском, на которой его компания разбила поле на 18 лунок, а также построила фитнес-центр, теннисные корты, зону для сквоша и проч. Но вскоре бизнесмен столкнулся с определенными сложностями. В середине 2000-х гг. мэрия Москвы попыталась закрыть этот объект на основании того, что он был построен на особо охраняемой природной территории. После этого Жуков несколько раз заявлял, что его компания подверглась рейдерской атаке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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