Территория крупнейшего в Москве гольф-клуба выставлена на продажу

Территория крупнейшего в Москве гольф-клуба выставлена на продажуРанее девелопер Vos’hod хотел перестроить этот объект в спортивно-рекреационный кластер
Территориальное управление Росимущества по поручению судебных приставов выставило на продажу участок под гольф-клубом на ул. Островной в Крылатском. Сведения об этом размещены на сайте электронной торговой площадки ГИС «Торги». Там сказано, что реализация актива происходит в рамках ареста имущества компании «Консорциум», которая задолжала одному из своих кредиторов (фирме «Финактив») 358,5 млн руб. При этом за права аренды 55 га в спортивной зоне «Крылатское» продавец хочет выручить 2,5 млрд руб. Торги должны пройти 27 марта. Из документации также следует, что в лот не входит недвижимость, которая находится на территории гольф-клуба. Общая площадь находящихся там строений составляет 45 000 кв. м.
«Крылатское» – крупнейший гольф-клуб Московского региона. Его создателем считается бывший чиновник внешнеэкономического департамента советского Госкомспорта Владимир Жуков. Журнал Forbes сообщал, что он еще в 1989 г. создал фирму «Консорциум», партнерами которой по проекту первого в СССР гольф-клуба стали различные югославские и британские компании. Жуков добился от исполкома Моссовета выделения территории бывшей свалки в Крылатском, на которой его компания разбила поле на 18 лунок, а также построила фитнес-центр, теннисные корты, зону для сквоша и проч. Но вскоре бизнесмен столкнулся с определенными сложностями. В середине 2000-х гг. мэрия Москвы попыталась закрыть этот объект на основании того, что он был построен на особо охраняемой природной территории. После этого Жуков несколько раз заявлял, что его компания подверглась рейдерской атаке.