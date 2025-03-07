Территория крупнейшего в Москве гольф-клуба выставлена на продажу

«Крылатское» – крупнейший гольф-клуб Московского региона. Его создателем считается бывший чиновник внешнеэкономического департамента советского Госкомспорта Владимир Жуков. Журнал Forbes сообщал, что он еще в 1989 г. создал фирму «Консорциум», партнерами которой по проекту первого в СССР гольф-клуба стали различные югославские и британские компании. Жуков добился от исполкома Моссовета выделения территории бывшей свалки в Крылатском, на которой его компания разбила поле на 18 лунок, а также построила фитнес-центр, теннисные корты, зону для сквоша и проч. Но вскоре бизнесмен столкнулся с определенными сложностями. В середине 2000-х гг. мэрия Москвы попыталась закрыть этот объект на основании того, что он был построен на особо охраняемой природной территории. После этого Жуков несколько раз заявлял, что его компания подверглась рейдерской атаке.