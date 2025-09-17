Сумма продаж на ярмарке искусства blazar составила 116 млн рублей

Шестой выпуск ярмарки молодого современного искусства blazar прошел с 10 по 14 сентября в Музее Москвы. В этом году было подано рекордное количество заявок на участие – 3000. Регионом года в этом году выбрали Нижегородскую область. «Ведомости» побывали на открытии ярмарки 9 сентября.