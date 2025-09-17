Сумма продаж на ярмарке искусства blazar составила 116 млн рублей

Сумма продаж на ярмарке искусства blazar составила 116 млн рублейСекция искусства продала свыше 2100 работ, секция дизайна – более 1100
На ярмарке молодого современного искусства blazar, прошедшей с 10 по 14 сентября в Москве, продали 3258 работ на общую сумму свыше 116 млн руб. Об этом рассказали в представительстве выставки.
Секция искусства представила работы 40 независимых художников, стенды 27 галерей и 15 авторов цифрового искусства. Сумма продаж 2140 работ в секции составил свыше 85 млн руб.
Секция дизайна выставила объекты 60 независимых архитекторов и дизайнеров, а также стенды шести галерей. Всего было продано 1118 работ на общую сумму 31 млн руб.
Количество посетителей в этом году – более 30 000 человек.
В прошлом году ярмарку посетили 24 000 человек. Юбилейный пятый выпуск представил 140 независимых авторов и стенды 34 галерей, тогда было продано 2300 работ молодых художников и дизайнеров.
Шестой выпуск ярмарки молодого современного искусства blazar прошел с 10 по 14 сентября в Музее Москвы. В этом году было подано рекордное количество заявок на участие – 3000. Регионом года в этом году выбрали Нижегородскую область. «Ведомости» побывали на открытии ярмарки 9 сентября.