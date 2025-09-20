США не выступят на «Интервидении»Причиной названо «беспрецедентное политическое давление» со стороны Австралии
Австралийская певица Vassy, представляющая США, не выступит на международном конкурсе «Интервидение» из-за «давления со стороны правительства Австралии», следует из заявления организаторов конкурса. Новость об этом появилась перед выступлением США.
«По не зависящим от организаторов и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии, певица Vassy (гражданка США и Австралии) не сможет выступить в финальном шоу конкурса», – говорится в сообщении.
Как добавили организаторы конкурса, «Интервидение» придерживается принципов «открытости, культурного обмена и уважения к каждому участнику», а также «остается вне политики и служит исключительно развитию искусства и международного сотрудничества». США все же представлены в жюри конкурса – экс-вокалистом группы Deep Purple Джо Линн Тернером.
Изначально от США должен был выступить американский певец Брэндон Ховард. Он не посетил официальную жеребьевку в Москве 12 сентября, а 17 сентября Ховард сообщил, что пропустит конкурс в этом году. Вместо него на «Интервидение» должна была приехать Vassy (настоящее имя – Василики Карагиоргос).
Финал «Интервидения» проходит 20 сентября на «Live Арене» в Московской области. Без учета США в конкурсе выступят 22 страны: Китай, Белоруссия, Россия, Бразилия, Куба, Венесуэла, Вьетнам, ОАЭ и др.