США не выступят на «Интервидении»

Изначально от США должен был выступить американский певец Брэндон Ховард. Он не посетил официальную жеребьевку в Москве 12 сентября, а 17 сентября Ховард сообщил, что пропустит конкурс в этом году. Вместо него на «Интервидение» должна была приехать Vassy (настоящее имя – Василики Карагиоргос).