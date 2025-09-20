Shaman выступил на «Интервидении»Представитель России исполнил песню «Прямо по сердцу»
Российский певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов) выступил на международном конкурсе «Интервидение».
Дронов исполнил композицию «Прямо по сердцу» авторства Максима Фадеева.
После номера Дронов выступил с обращением. «По законам гостеприимства я не имею права претендовать на победу. Я прошу уважаемых членов жюри не оценивать сегодняшнее мое выступление. Я представляю Россию, а Россия уже победила», – сказал он.
Свою речь Shaman завершил фразой «я русский», отсылающей к его одноименному патриотическому хиту.
Всего в «Интервидении» участвуют 22 страны. До выхода России на конкурсе выступили артисты с Кубы, из Киргизии, Китая, Египта, Кении, Казахстана и ОАЭ.
Представительнице США певице Vassy не удалось выступить на шоу, новость об этом появилась перед началом номера. По заявлению организаторов конкурса, это связано с «беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии».