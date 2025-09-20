Газета
Участнице «Интервидения» из Катара подарили балалайку

Катарской участнице «Интервидения» певице Дане Аль-Мир подарили балалайку, следует из трансляции международного конкурса.

Дана Аль-Мир исполнила композицию «Huwa Dha Anta» («Это именно ты»). Это арабская поп-баллада о смелости, надежде и поиске своего истинного «я». Катар выступил под номером 12.

20 сентября на «Live Арене» в Московской области проходит возрожденный конкурс песни «Интервидение». Всего в конкурсе приняли участие 23 страны: Китай, Бразилия, Россия, ОАЭ, Вьетнам, Куба, Венесуэла, ЮАР, Белоруссия и др. В репертуаре заявлены композиции самых разных жанров: от эстрады и хип-хопа до этно-электроники и рока. 

США не смогли принять участие в конкурсе в последний момент. От страны должна была выступить австралийская певица Vassy. По заявлению организаторов конкурса, причиной стало политическое давление со стороны властей Австралии.

