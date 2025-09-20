Участнице «Интервидения» из Катара подарили балалайку

20 сентября на «Live Арене» в Московской области проходит возрожденный конкурс песни «Интервидение». Всего в конкурсе приняли участие 23 страны: Китай, Бразилия, Россия, ОАЭ, Вьетнам, Куба, Венесуэла, ЮАР, Белоруссия и др. В репертуаре заявлены композиции самых разных жанров: от эстрады и хип-хопа до этно-электроники и рока.