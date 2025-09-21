Победитель «Интервидения» Дык Фук отправит часть выигрыша на благотворительность
Победитель Международного конкурса «Интервидение» Дык Фук заявил о намерении направить часть выигрыша на благотворительность в России.
В эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале артист сообщил, что планирует найти фонд и перечислить туда часть средств.
Финальное шоу с участием представителей 22 стран прошло в Москве на арене «Live Арена». Первое место занял Дык Фук, второе и третье – Киргизия и Катар.
От России выступил Shaman (Ярослав Дронов) с композицией авторства Максима Фадеева «Прямо по сердцу». Дронов после номера обратился к жюри с просьбой не оценивать его выступление, поскольку Россия является принимающей страной. «Я представляю Россию, а Россия уже победила», – объявил артист.