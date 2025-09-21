Победитель «Интервидения» Дык Фук отправит часть выигрыша на благотворительность

От России выступил Shaman (Ярослав Дронов) с композицией авторства Максима Фадеева «Прямо по сердцу». Дронов после номера обратился к жюри с просьбой не оценивать его выступление, поскольку Россия является принимающей страной. «Я представляю Россию, а Россия уже победила», – объявил артист.