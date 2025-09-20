Вьетнам стал победителем «Интервидения»Второе место заняла Киргизия, третье – Катар
Победителем международного конкурса песни «Интервидение» по итогам выбора жюри стал Вьетнам. Страну представлял певец Дык Фук. Выступление вьетнамского артиста стало одним из самых энергичных на конкурсе. Композиция «Phù Đổng Thiên Vương» («Фудом тхиен выонг») собрала сразу несколько жанров и музыкальных направлений: хип-хоп, поп-звучание и техно. Завершается песня строчкой на русском языке: «Мы пишем историю сегодня».
Второе место досталось трио Nomad из Киргизии, исполнивших «Жалгыз сага» («Только тебе»). Композиция представляет визуальную оду любви к жизни, своей стране, культуре, семье и творчеству. Артисты исполнили песню на русском и киргизском языках. Третье место – Катар, который представила Дана Аль-Мир с песней «Huwa Dha Anta» («Это именно ты»).
«Интервидение» в следующем 2026 г. примет Саудовская Аравия.
Финал возрожденного конкурса «Интервидения» состоялся 20 сентября на «Live Арене» в подмосковном Одинцово. Участие в конкурсе приняли 23 страны: Китай, Бразилия, ОАЭ, Венесуэла, Белоруссия, Россия, Катар, Кения, Таджикистан, Мадагаскар, Саудовская Аравия, Сербия и др. Конкурс организовали в сжатые сроки: президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» только в феврале 2025 г.
«Интервидение» прошлого века
Первый конкурс «Интервидения» прошел в Чехословакии в 1965 г. и тогда носил название «Золотой ключ». Его участниками были преимущественно страны Восточноевропейского соцблока, но в 1968-м на конкурс пригласили артистов из ФРГ, Австрии, Бельгии. Следующая серия конкурса прошла с 1977 по 1980 гг. Первое место 1978 г. поделили советская певица Алла Пугачева (песня «Все могут короли») и чехословацкий артист Вацлав Нецкарж. OIRT прекратила свое существование вместе с соцблоком в 1993 г.
От России выступил Shaman (Ярослав Дронов) под номером девять с композицией авторства Максима Фадеева «Прямо по сердцу». Песня – как и большинство на конкурсе – о любви. Дронов после номера обратился к жюри с просьбой не оценивать его выступление, поскольку Россия является принимающей страной. «Я представляю Россию, а Россия уже победила», – объявил артист.
Выделялись композиция с эко-повесткой «В мангровых зарослях» от колумбийской певицы Нидии Гонгора и песня с призывом о мире от участника из ОАЭ Саифа Аль-Али. По словам арабского певца, мир и объединение – основной посыл его страны.
США выступить не удалось. Ожидалось, что от страны приедет американский певец Брэндон Ховард. За три дня до конкурса он объявил, что не посетит Москву по личным обстоятельствам. Артист передал микрофон коллеге из Австралии Vassy (Василики Карагиоргос, имеет греческие корни). Однако и ей не удалось принять участие в конкурсе. По утверждению организаторов, причиной этому стало «политическое давление» со стороны Австралии. Певец и блогер Рамин Абдулаев заявлял, что США были дисквалифицированы с конкурса.