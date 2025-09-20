Вьетнам стал победителем «Интервидения»

История «Интервидения» началась на Западе. Через год после окончания Второй мировой войны в Брюсселе основали Международную организацию радиовещания и телевидения (Organisation internationale de radiodiffusion et de television, OIRT). Свою глобальность организация потеряла в 1950 г., когда большинство западноевропейских стран покинули объединение, образовав Европейский вещательный союз – организатора «Евровидения».

Первый конкурс «Интервидения» прошел в Чехословакии в 1965 г. и тогда носил название «Золотой ключ». Его участниками были преимущественно страны Восточноевропейского соцблока, но в 1968-м на конкурс пригласили артистов из ФРГ, Австрии, Бельгии. Следующая серия конкурса прошла с 1977 по 1980 гг. Первое место 1978 г. поделили советская певица Алла Пугачева (песня «Все могут короли») и чехословацкий артист Вацлав Нецкарж. OIRT прекратила свое существование вместе с соцблоком в 1993 г.