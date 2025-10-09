Газета
Apple TV показал первый трейлер нового сериала от создателя «Во все тяжкие»

Ведомости

Apple TV представил первый минутный трейлер сериала «Из многих» (Pluribus) от создателя сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Винса Гиллигана. Ролик опубликован на YouTube.

Главным героем станет писательница Кэрол в мире, где все заразились «вирусом счастья». Сама Кэрол, роль которой исполнила актриса Рэй Сихорн, этим «вирусом» не заразилась и намерена спасти мир от новой болезни. Как и в случае двух прошлых работ Гиллигана, действие сериала происходит в Альбукерке. 

Премьера фантастической драмы состоится 7 ноября на Apple TV+. Сериал уже продлен на второй сезон.

Дебютная работой Гиллигана в качестве сценариста, режиссера и продюсера «Во все тяжкие» (Breaking Bad) была высоко оценена критиками и получила премию «Эмми» в 2013 г. Этот же сериал получил награду за лучшую роль второго плана – она досталась Анне Ганн.

Второй успешной работой сценариста и режиссера стала «Лучше звоните Солу» – спин-офф к «Во все тяжкие». Хотя сериал был высоко оценен зрителями и критиками, драма проиграла во всех 53 номинациях на премию «Эмми» с момента своей премьеры, отмечал Deadline.

