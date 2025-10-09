Apple TV показал первый трейлер нового сериала от создателя «Во все тяжкие»

Главным героем станет писательница Кэрол в мире, где все заразились «вирусом счастья». Сама Кэрол, роль которой исполнила актриса Рэй Сихорн, этим «вирусом» не заразилась и намерена спасти мир от новой болезни. Как и в случае двух прошлых работ Гиллигана, действие сериала происходит в Альбукерке.