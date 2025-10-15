Газета
«НЛО» выпустило первую научную биографию Иосифа Бродского

Ведомости

«Новое литературное обозрение» выпустило первую научную биографию поэта Иосифа Бродского. Об этом сообщили в Telegram-канале издательства.

Автором работы «Иосиф Бродский: годы в СССР» стал филолог и историк культуры Глеб Морев. Биография посвящена советскому периоду Бродского (1960-е и 1970-е), на который пришлось становление литературной карьеры, формирование позиции и этических установок поэта. 

«В центре книги оказываются несколько сюжетов – от замысла побега из СССР на самолете или знаменитого суда за тунеядство до ссылки в Архангельскую область и выезда за границу», – говорится в описании.

Особенность научной биографии поэта – включение событий из жизни Бродского в исторический контекст на основе документального материала.

Поэт Иосиф Бродский: стихи, биография, Нобелевская премия
Иосиф Бродский родился 24 мая 1940 г. в Ленинграде. В 1942 г. его семья эвакуировалась в Череповец, где провела два года. Отец, Александр Бродский, работал фотокорреспондентом, мать, Мария Вольперт, – бухгалтером. В 14 лет по настоянию родителей Бродский безуспешно пытался поступить в морское училище, а в 15 лет бросил школу, устроившись фрезеровщиком на завод. Позже юноша работал в морге, кочегаром, участвовал в геологических экспедициях, параллельно занимаясь самообразованием: изучал философию, языки и мировую поэзию.&nbsp;
Иосиф Бродский родился 24 мая 1940 г. в Ленинграде. В 1942 г. его семья эвакуировалась в Череповец, где провела два года. Отец, Александр Бродский, работал фотокорреспондентом, мать, Мария Вольперт, – бухгалтером. В 14 лет по настоянию родителей Бродский безуспешно пытался поступить в морское училище, а в 15 лет бросил школу, устроившись фрезеровщиком на завод. Позже юноша работал в морге, кочегаром, участвовал в геологических экспедициях, параллельно занимаясь самообразованием: изучал философию, языки и мировую поэзию.

Бродский родился 24 мая 1940 г. в Ленинграде. В 15 лет бросил школу, устроившись фрезеровщиком на завод. Также работал в морге, кочегаром, участвовал в геологических экспедициях. Тогда же начал изучать философию, языки и мировую поэзию. 

Первые стихи написал в конце 1950-х. В феврале 1964 г. его арестовали по обвинению в тунеядстве, после чего приговорили к пяти годам принудительных работ в Архангельской области. Тогда в его защиту выступили Анна Ахматова, Самуил Маршак, Корней Чуковский, Дмитрий Шостакович, а также французский философ и писатель Жан-Поль Сартр. Бродский провел 18 месяцев в ссылке в деревне Норенская, после чего был амнистирован. Эмигрировал из СССР по принуждению властей в 1972 г.

