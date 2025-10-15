«НЛО» выпустило первую научную биографию Иосифа Бродского

Первые стихи написал в конце 1950-х. В феврале 1964 г. его арестовали по обвинению в тунеядстве, после чего приговорили к пяти годам принудительных работ в Архангельской области. Тогда в его защиту выступили Анна Ахматова, Самуил Маршак, Корней Чуковский, Дмитрий Шостакович, а также французский философ и писатель Жан-Поль Сартр. Бродский провел 18 месяцев в ссылке в деревне Норенская, после чего был амнистирован. Эмигрировал из СССР по принуждению властей в 1972 г.