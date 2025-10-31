В Зарайске 17 ноября откроется фестиваль современного искусства

По замыслу кураторов, цель события – показать, как культура может стать инструментом развития малых городов, точкой роста и объединения местного сообщества. Фестиваль объединит художников, жителей и гостей города. Один из примеров такого творческого сотрудничества – открывающий событие маршрут «От входа в Дом к общей гостиной». Гостей проведут от Зарайского кремля и Водонапорной башни к арт-пространству «ЦЕХЪ» в сопровождении историй местных жителей.