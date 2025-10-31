В Зарайске 17 ноября откроется фестиваль современного искусства
В подмосковном Зарайске откроется Третий фестиваль современного искусства «Зарайск. Перезагрузка», сообщили «Ведомостям» организаторы. Мероприятие пройдет с 17 ноября 2025-го по 9 января 2026 г.
По замыслу кураторов, цель события – показать, как культура может стать инструментом развития малых городов, точкой роста и объединения местного сообщества. Фестиваль объединит художников, жителей и гостей города. Один из примеров такого творческого сотрудничества – открывающий событие маршрут «От входа в Дом к общей гостиной». Гостей проведут от Зарайского кремля и Водонапорной башни к арт-пространству «ЦЕХЪ» в сопровождении историй местных жителей.
Как объяснили организаторы события, слово «Перезагрузка» в названии говорит о «возвращении к корням». «Зарайск здесь – не провинция, а территория смыслов, где рождаются новые формы общения между художниками, пространством и временем», – говорится в сообщении.
Главная выставка фестиваля «Дом от погреба до чердака» будет посвящена дому по идее австрийского социолога Альфреда Шютца. По его концепции, дом – это целая структура опыта: еда, запахи, звуки, привычные предметы и люди, которых мы называем своими.
Архитектуру выставки раскрывает само название: экспозиция будет поделена на уровни от «погреба» до «чердака». На каждом из них покажут работы известных российских художников, в том числе Леонида Тишкова, Ирины Кориной, Ульяны Подкорытовой, Насти Миро.
Кураторами выступили директор Московской школы современного искусства (MSCA) Михаил Левин и основатель премии современного искусства «Новый белый» Аксана Прутцкова. В этом году проект реализуется при поддержке министерства культуры и туризма Подмосковья в сотрудничестве с MSCA.
На фестивале прошлого года было представлено более 250 работ свыше 50 художников, среди которых как признанные мастера, так и перспективные молодые авторы, писали «Ведомости».