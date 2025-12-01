Песней форума ВТБ «Россия зовет!» стал переделанный хит группы Gorky Park

Банк ВТБ и лидер группы Gorky Park Алексей Белов выпустили новую версию хита Moscow Calling с припевом Russia Calling, связанную с форматом инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». В 2025 г. он вышел за пределы Москвы и впервые прошел в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре. Об этом сообщили в банке.