Песней форума ВТБ «Россия зовет!» стал переделанный хит группы Gorky Park
Банк ВТБ и лидер группы Gorky Park Алексей Белов выпустили новую версию хита Moscow Calling с припевом Russia Calling, связанную с форматом инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». В 2025 г. он вышел за пределы Москвы и впервые прошел в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре. Об этом сообщили в банке.
Обновленную версию трека можно услышать на стадионе «Динамо», на телевидении, по радио и в социальных сетях. 2 и 3 декабря он прозвучит в Центре международной торговли, где пройдет основная часть форума в Москве.
Форум «Россия зовет!» проводится с 2009 г. и ежегодно собирает представителей государственных органов, руководителей российских и зарубежных компаний, а также инвесторов. В 2025 г. ВТБ изменил формат форума: теперь он охватывает ведущие регионы России. Форум завершается традиционным двухдневным мероприятием на московской площадке.