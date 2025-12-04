Кабмин: государство будет полностью финансировать детскую анимацию
Правительство РФ подготовило законопроект о финансировании производства анимационных фильмов для детей. Средства из федерального бюджета будут доступны для кинолент, соответствующих приоритетам страны. Об этом сообщил Telegram-канал правительства.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул важность анимационных фильмов в воспитании подрастающего поколения. По его словам, анимационные фильмы помогают детям принимать решения в повседневной жизни и знакомят их с культурным наследием России. Поэтому поддержка отечественной киноиндустрии в этой сфере будет продолжена, заключил Мишустин.
Детские и подростковые игровые фильмы уже получают государственную поддержку. В правительстве РФ подчеркнули, что изменения в законодательстве призваны расширить возможности для создания анимационных фильмов, включая полное финансирование производства и проката.
Законопроект разработан по поручению президента РФ Владимира Путина и в ближайшее время будет рассмотрен парламентом. Предполагается, что новый порядок вступит в силу с начала 2026 г.
13 мая Путин поручил правительству совместно с Фондом кино направлять 20% средств господдержки на финансирование отечественных анимационных фильмов. Глава государства также поручил отчислять 10% средств, полученных от проката зарубежных мультфильмов, в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии для финансирования российской анимации.