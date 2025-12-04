Кабмин: государство будет полностью финансировать детскую анимацию

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул важность анимационных фильмов в воспитании подрастающего поколения. По его словам, анимационные фильмы помогают детям принимать решения в повседневной жизни и знакомят их с культурным наследием России. Поэтому поддержка отечественной киноиндустрии в этой сфере будет продолжена, заключил Мишустин.