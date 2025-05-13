Путин поручил направлять 20% господдержки на финансирование российской анимации
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны совместно с Фондом кино направлять 20% средств господдержки на финансирование отечественных анимационных фильмов. Это следует из поручений главы государства по итогам заседания Совета по культуре и искусству.
Кроме того, Путин поручил отчислять 10% средств, полученных от проката зарубежных мультфильмов, в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии для финансирования российской анимации.
Ответственными по данному вопросу назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов. Они должны предоставить соответствующий доклад до 30 ноября.
26 марта Путин провел заседание Совета по культуре и искусству. Обсуждались обустройство школ кинотеатрами, отток циркачей из России, поддержка отечественной анимации, а также уничтожение объектов культурного наследия в приграничной Курской области вооруженными силами Украины.