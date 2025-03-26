Что Владимир Путин пообещал членам своего Совета по культуре и искусству

Что Владимир Путин пообещал членам своего Совета по культуре и искусствуОни обсудили с президентом обустройство школ кинотеатрами, отток циркачей из России и поддержку отечественной анимации
Президент Владимир Путин по видеосвязи провел заседание Совета по культуре и искусству. Состав совета был обновлен в октябре прошлого года, заместителем Путина во главе структуры остался руководитель «Мосфильма» Карен Шахназаров, а пост секретаря сохранил помощник президента Владимир Мединский.
В начале встречи Путин поприветствовал новых участников и сказал, что рассчитывает на их «активное и содержательное» участие в решении задач совета. В обновленный состав, в частности, вошли руководитель «Первого канала» Константин Эрнст, гендиректор НМГ Светлана Баланова, художественный руководитель, руководитель «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, глава «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров и др. производители контента. Пополнился он и новыми деятелями искусства, среди которых директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский, писатель Захар Прилепин и режиссер Никита Михалков (был в составе совета в прошлые годы).
Перед началом беседы президент напомнил о важности миссии совета по сохранению культурного наследия страны. Сфера культуры в государстве, по его словам, влияет прежде всего на задачи воспитания молодого поколения, а именно ему «предстоит определять будущее России».
Путин также обратил внимание на то, что культурной инфраструктуры должно быть достаточно. «Важную роль здесь играет территория, где живет человек, ее облик и обустройство, в том числе состояние объектов культурного наследия», – сказал президент. Он указал правительству на необходимость учитывать задачу создания сети учреждений культуры при формировании мастер-планов городов и поселков, подготовке проектов комплексного развития территорий.
Первым к Путину обратился кинорежиссер Шахназаров с предложениями как формальными, так и содержательными. Он высказался о необходимости переименовать структуру в Совет при президенте по культуре, убрав слово «искусство», так как первое – более широкое понятие. Шахназаров также предложил ввести в школьную программу кинематограф именно «как способ образования молодежи».
«Я думаю, что это очень важная идея, которая будет способствовать и художественному, и патриотическому воспитанию», – сказал Шахназаров. К тому же совет хотел бы принимать участие в формировании и утверждении списка из порядка 150 фильмов, которые должны быть показаны школьникам в качестве обязательной программы. «Тем более, в нашем совете – выдающиеся кинематографисты. Вот Михалков сидит, и прекрасные знатоки кино, и Константин Эрнст, Олег Добродеев», – продолжил кинорежиссер.
Но для этого, отметил Шахназаров, придется оборудовать классы домашними кинотеатрами и подготовить экспертов.
«Надо все взвесить, со специалистами поговорить. Но все, что вы сказали, конечно, заслуживает самого пристального внимания», – сказал Путин.
Государство продолжает поддерживать кинематограф, подчеркнул Путин, что приводит к росту, в том числе, аудитории. Количество зрителей российских фильмов увеличилось на 10% до 100 млн человек. «Хороший темп, хороший!» – оценил Путин. В прошлом году завершено производство 298 национальных фильмов, запущен в производство – 151. «Это практически все при поддержке Минкульта», – подчеркнул он. В прокат вышло 214 российских фильмов, из них 54 при поддержке министерства. Кассовые сборы составили 36 млрд руб.
«У России три союзника – армия, флот и Союз писателей России. Вместе с Советом по культуре и искусству», – громко заявил в продолжении дискуссии ответственный секретарь правления российского Союза писателей и его бывший председатель Николай Иванов. «У России не только армия, флот и литература, но и кинематограф тоже, это наш союзник», – отреагировал глава государства. Путин отнес к таковым и музыку: «Достаточно вспомнить Шостаковича и его симфонию в блокадном Ленинграде. Поэтому, конечно, это все союзники нашей страны».
На заседании Иванов предложил передать Минкульту регулирование книгоиздания. По его словам, отдельные задачи литературной отрасли пока решаются в разных ведомствах, а нужно, чтобы ею занималось одно министерство. Путин спросил мнения по теме министра культуры Ольги Любимовой и вице-премьера Татьяны Голиковой. Они посчитали, что вопрос нужно обсудить с Минцифры, так как у ведомства есть свой план по развитию этой отрасли. «Отработаем и доложим вам», – сказала Голикова.
Иванов также попросил вернуть Союзу писателей России издательство «Художественная литература», чтобы на его базе издавать книги, в том числе, о героях спецоперации. Он высказал мнение, что помогать в этом мог бы и Литературный институт имени А.М. Горького, который должен готовить писателей-фронтовиков. В вузе можно создать программу по аналогии с подготовкой госслужащих «Время героев» – только по выпуску «мастеров лейтенантской прозы», считает Иванов.
Любимова в ответ выразила уверенность, что Литинститут уже готов к такому сотрудничеству.
В ходе заседания президент поддержал идею защиты архитектуры российских городов от непрофессионалов. С просьбой о том, чтобы обратить внимание на повышении роли архитекторов по сохранению самобытности городов, к президенту обратился ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский. Это необходимо, чтобы не застраивать города «человейниками», а оставлять для будущего поколения примеры лучших архитектурных решений, таких как, например, сталинская застройка.
«Что касается защиты от непрофессиональной деятельности – это тоже очень важно. Знаю это еще по Питеру – там у нас были строгие решения, которые стояли на страже принятия непрофессиональных решений и сохранения наследия, которое досталось от прошлого», – сказал Путин.
На факты уничтожения объектов культурного наследия в приграничной Курской области вооруженными силами Украины обратил внимание и. о. заместителя председателя облправительства Артем Демидов. Путин пообещал дать поручение по формированию списка объектов на восстановление. Эти «злодеяния», по словам президента, фиксируются Генпрокуратурой и Следственным комитетом.
Ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский, в свою очередь, попросил президента разобраться с подготовкой работников культуры в непрофильных вузах. Их выпускники с недостаточной квалификацией, но тем не менее создают проблемы с трудоустройством у тех, кто закончил профильные заведения. Путин согласился, что с проблемой нужно разбираться, и сказал, что даст соответствующее поручение.
Гендиректор Большого московского цирка Эдгар Запашный обратил внимание совета на проблему оттока российских цирковых артистов за рубеж после обучения за госсчет. «Практически сразу после окончания обучения в Государственном цирковом училище 50% выпускников уезжают работать на иностранные круизные лайнеры и варьете-шоу», – заявил он. Ситуацию можно исправить, по его мнению, если заключать трудовые контракты с артистами по отработке по аналогии со спортом. Когда, к примеру, в течение еще трех лет после завершения учебы артист должен отработать в стране.
Путин отметил, что эффективнее будет не решать проблему административно, а создавать благоприятные условия, чтобы «тиграм мясо выдавали». «Нужно просто создавать условия для людей. Хорошие условия, чтобы у них не было желания никуда уезжать. Это наша задача. Задача государства, которое здесь явно где-то в чем-то недорабатывает, задача руководителей различных учреждений культуры, в данном случае», – считает президент.
Писатель Прилепин попросил создать в стране театр для постановок современных писателей. По его словам, театры больше занимаются «осмыслением прошлого», а нужен тот, который освещал бы темы сегодняшнего дня, в том числе о спецоперации. Путин пообещал рассмотреть этот вопрос и удивился словам Прилепина о сложностях с постановкой современных авторов. «Это связано не с государственной политикой. Уверяю вас, честно, ничего подобного нет», – сказал он.
Руководитель «Союзмультфильма» Слащева обратилась к президенту с предложением закрепить ежегодный объем господдержки анимации в размере 20% от общего финансирования кинематографа. Кроме того, по аналогии с Францией, можно отчислять 10% сборов от проката иностранных мультфильмов на нужды отечественной анимации, считает она. «Не всегда то, что происходит во Франции, для нас является хорошим примером», – подчеркнул президент.
Тем не менее, уточнив у Слащевой и Любимовой, как происходит процесс подготовки проектов, на которые нужны средства уже на этапе разработки, Путин поручил Минкульту поработать над этими вопросами с Минфином. «Это, на первый взгляд, кривой способ, французский, но он работает. Они защищают свой рынок», – сказал Путин.
По теме единого музейного пространства в стране обратился к президенту в завершение встречи гендиректор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский. Он предложил создать федеральный фонд страхования и транспортировки музейных экспонатов, а также внедрить всероссийскую систему реставрации предметов музейного фонда.
Заседание совета состоялось в День работника культуры. По случаю праздника Путин наградил в Кремле молодых деятелей культуры и авторов произведений для детей. В этот день глава государства поблагодарил их за воспитание патриотизма в своих учениках и молодом поколении. Обладателями премии в этом году стали директор Центра классической и традиционной архитектуры Алексей Капустин, дирижер-универсал Иван Никифорчин, солистка Мариинского театра Рената Шакирова, иллюстратор Ольга Ионайтис, директор издательства «Проспект» Леонид Рожников и художественный руководитель Ансамбля песни и пляски имени Локтева Леонид Фрадкин.