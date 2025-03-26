Что Владимир Путин пообещал членам своего Совета по культуре и искусству

«Я думаю, что это очень важная идея, которая будет способствовать и художественному, и патриотическому воспитанию», – сказал Шахназаров. К тому же совет хотел бы принимать участие в формировании и утверждении списка из порядка 150 фильмов, которые должны быть показаны школьникам в качестве обязательной программы. «Тем более, в нашем совете – выдающиеся кинематографисты. Вот Михалков сидит, и прекрасные знатоки кино, и Константин Эрнст, Олег Добродеев», – продолжил кинорежиссер.