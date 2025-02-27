Владимир Мединский стал председателем правления Союза писателей России

2,75 млн рублей членских взносов и пожертвований

поступило на счет Союза писателей в 2024 г., сообщалось 4 февраля на его сайте. При этом на коммунальные расходы, аренду и налоги было потрачено 2,72 млн руб. «То есть на развитие и выполнение уставной деятельности на весь год союзу осталось 26 669 руб.», – уточняется на сайте.

«Мы же делаем все, чтобы Союз писателей России жил. И не просто жил на 26 000 руб. в год, а с достоинством и честью. Став главным, цементирующим всё литературное сообщество. <...> Появился исторический шанс с этим съездом выйти из тени», – говорится в том же опубликованном февральском сообщении.