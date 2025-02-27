Владимир Мединский стал председателем правления Союза писателей России

Владимир Мединский стал председателем правления Союза писателей РоссииРанее эту должность занимал военный журналист, писатель Николай Иванов
Помощник президента России Владимир Мединский назначен председателем Союза писателей России, сообщили в организации. Голосование за его кандидатуру прошло во время XVII внеочередного съезда 27 февраля, который состоялся в Доме Пашкова (Москва). Других кандидатов не было. Председатель союза избирается сроком на пять лет.
О внеочередном съезде Союза писателей стало известно в январе. Писатель Николай Иванов, который возглавлял союз с 15 февраля 2018 г., обратился к членам правления (52 человека) с просьбой рассмотреть соответствующий вопрос. «Возникла необходимость кратно усилить наши возможности по развитию литературного процесса в стране», – тогда заявил он, отметив, что союз ни с кем не сливается и не создает никаких ассоциаций. При этом, как сказал Иванов, «предусмотрено дополнительное внимание, в том числе финансовое, со стороны государства».
Тогда же на сайте союза сообщалось, что подготовку съезда Иванов обсуждал с Мединским. Помощник президента выразил готовность встретиться с писателями, чтобы «изложить свое видение развития литературного процесса в стране». Позже Иванов уточнил, что темой съезда станет «консолидация усилий профессионального литературного сообщества по сохранению духовно-нравственных ценностей».
2,75 млн рублей членских взносов и пожертвований
поступило на счет Союза писателей в 2024 г., сообщалось 4 февраля на его сайте. При этом на коммунальные расходы, аренду и налоги было потрачено 2,72 млн руб. «То есть на развитие и выполнение уставной деятельности на весь год союзу осталось 26 669 руб.», – уточняется на сайте.
«Мы же делаем все, чтобы Союз писателей России жил. И не просто жил на 26 000 руб. в год, а с достоинством и честью. Став главным, цементирующим всё литературное сообщество. <...> Появился исторический шанс с этим съездом выйти из тени», – говорится в том же опубликованном февральском сообщении.
В начале февраля в СМИ появились публикации о том, что Мединский может возглавить Союз писателей. Комментируя эти сообщения, Иванов заявил, что в возможном избрании Мединского председателем нет «ничего сверхнеожиданного», поскольку помощник президента является членом союза, подчиняется его уставу и «имеет такие же равные права и обязанности, как и другие».
«Если на съезде будет предложение рассмотреть его кандидатуру и не последует его отказа, делегаты рассмотрят это предложение. Слава богу, авторитет союза достаточен для того, чтобы нам не назначали руководителей, а доверяли нашему коллективному мнению. И слава богу, что самому Владимиру Ростиславовичу [Мединскому] не требуется какое-то лоббирование, он самодостаточен как писатель. Так что все решит съезд и делегаты», – сказал тогда Иванов.
Делегатов, которые на съезде представляют 86 регионов страны, выбрали в сжатые сроки, сообщили в Союзе писателей 15 февраля. «Во всех региональных отделениях прошла процедура выборов тех, кому доверено будет 27 февраля принимать решения на перспективу, то есть на долгие годы нашей литературной деятельности», – говорилось на сайте.
Мединский – автор серии книг «Мифы о России», сборника «Скелеты из шкафа русской истории», а также работ «О жестокости русской истории и народном долготерпении», «О тяге русских к «сильной руке» и неспособности к демократии», «Об «особом пути» и загадочной русской душе» и др. Четырежды лауреат национальной премии «Лучшие книги года» (2013, 2014, 2019, 2021). Лауреат Международной премии имени Валентина Пикуля за роман «Стена» (2018). Председатель Российского военно-исторического общества, автор учебников по истории России для школьников, студентов колледжей и университетов.