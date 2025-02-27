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Владимир Мединский стал председателем правления Союза писателей России

Ранее эту должность занимал военный журналист, писатель Николай Иванов
Екатерина Дорофеева
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Помощник президента России Владимир Мединский назначен председателем Союза писателей России, сообщили в организации. Голосование за его кандидатуру прошло во время XVII внеочередного съезда 27 февраля, который состоялся в Доме Пашкова (Москва). Других кандидатов не было. Председатель союза избирается сроком на пять лет.

О внеочередном съезде Союза писателей стало известно в январе. Писатель Николай Иванов, который возглавлял союз с 15 февраля 2018 г., обратился к членам правления (52 человека) с просьбой рассмотреть соответствующий вопрос. «Возникла необходимость кратно усилить наши возможности по развитию литературного процесса в стране», – тогда заявил он, отметив, что союз ни с кем не сливается и не создает никаких ассоциаций. При этом, как сказал Иванов, «предусмотрено дополнительное внимание, в том числе финансовое, со стороны государства».

Тогда же на сайте союза сообщалось, что подготовку съезда Иванов обсуждал с Мединским. Помощник президента выразил готовность встретиться с писателями, чтобы «изложить свое видение развития литературного процесса в стране». Позже Иванов уточнил, что темой съезда станет «консолидация усилий профессионального литературного сообщества по сохранению духовно-нравственных ценностей».

2,75 млн рублей членских взносов и пожертвований

поступило на счет Союза писателей в 2024 г., сообщалось 4 февраля на его сайте. При этом на коммунальные расходы, аренду и налоги было потрачено 2,72 млн руб. «То есть на развитие и выполнение уставной деятельности на весь год союзу осталось 26 669 руб.», – уточняется на сайте.
«Мы же делаем все, чтобы Союз писателей России жил. И не просто жил на 26 000 руб. в год, а с достоинством и честью. Став главным, цементирующим всё литературное сообщество. <...> Появился исторический шанс с этим съездом выйти из тени», – говорится в том же опубликованном февральском сообщении.

В начале февраля в СМИ появились публикации о том, что Мединский может возглавить Союз писателей. Комментируя эти сообщения, Иванов заявил, что в возможном избрании Мединского председателем нет «ничего сверхнеожиданного», поскольку помощник президента является членом союза, подчиняется его уставу и «имеет такие же равные права и обязанности, как и другие». 

«Если на съезде будет предложение рассмотреть его кандидатуру и не последует его отказа, делегаты рассмотрят это предложение. Слава богу, авторитет союза достаточен для того, чтобы нам не назначали руководителей, а доверяли нашему коллективному мнению. И слава богу, что самому Владимиру Ростиславовичу [Мединскому] не требуется какое-то лоббирование, он самодостаточен как писатель. Так что все решит съезд и делегаты», – сказал тогда Иванов.

Делегатов, которые на съезде представляют 86 регионов страны, выбрали в сжатые сроки, сообщили в Союзе писателей 15 февраля.  «Во всех региональных отделениях прошла процедура выборов тех, кому доверено будет 27 февраля принимать решения на перспективу, то есть на долгие годы нашей литературной деятельности», – говорилось на сайте.

Андрей Гордеев / Ведомости
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Андрей Гордеев / Ведомости

Мединский – автор серии книг «Мифы о России», сборника «Скелеты из шкафа русской истории», а также работ «О жестокости русской истории и народном долготерпении», «О тяге русских к «сильной руке» и неспособности к демократии», «Об «особом пути» и загадочной русской душе» и др. Четырежды лауреат национальной премии «Лучшие книги года» (2013, 2014, 2019, 2021). Лауреат Международной премии имени Валентина Пикуля за роман «Стена» (2018). Председатель Российского военно-исторического общества, автор учебников по истории России для школьников, студентов колледжей и университетов. 

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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