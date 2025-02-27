Кто такой Владимир Мединский

Кто такой Владимир МединскийПомощник президента возглавил Союз писателей России
27 февраля во время XVII съезда Союза писателей России Владимира Мединского избрали председателем организации. Подробности его биографии – в материале «Ведомостей».
Владимир Ростиславович Мединский родился 18 июля 1970 г. в городе Смела Черкасской области Украинской ССР. Его отец – Ростислав Мединский – советский офицер, участник операции «Дунай» в Чехословакии и войны в Афганистане. Был задействован в работах по ликвидации последствий Чернобыльской АЭС и Спитакского землетрясения. В отставку ушел в звании полковника, ныне является советником председателя Российского военно-исторического общества. Мать Владимира Мединского – Алла Мединская – работала врачом-терапевтом.
В начале 1980-х гг. семья переехала в Москву, где Мединский учился в школе № 434 (ныне № 1362). Из-за проблем со зрением будущий государственный деятель не смог поступить в Московское высшее общевойсковое командное училище и стал студентом факультета международной журналистики МГИМО – в 1992 г. он окончил его с отличием. В 1994 г. завершил обучение в аспирантуре того же университета. Преподавал в МГИМО до 2011 г.
В 2000 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора политических наук. В 2011 г. стал доктором исторических наук, представив диссертацию на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII вв.». В апреле 2016 г. в Высшую аттестационную комиссию (ВАК) поступило заявление о лишении Мединского докторской степени по истории в связи с ненаучностью его исследовательского подхода, однако члены президиума ВАК приняли решение сохранить за ним степень.
В 1991-1992 гг. проходил стажировку в посольстве СССР (РФ) в США. В 1992 г. вместе с однокурсниками основал PR-агентство «Корпорация «Я», соучредителем и руководителем которого являлся вплоть до 1998 г. С 1998 по 1999 г. работал советником по связям с общественностью главы Федеральной службы налоговой полиции Георгия Бооса. В 1999 г. стал директором департамента информационной политики Министерства по налогам и сборам РФ, был удостоен звания государственного советника налоговой службы РФ 2-го класса.
На выборах в Государственную думу III созыва получил должность руководителя управления Центрального избирательного штаба блока «Отечество – Вся Россия». В 2002-2004 гг. возглавлял московский исполком партии «Единство и Отечество – Единая Россия» (с 2003 г. – «Единая Россия») и руководил ее избирательным штабом в Москве. В 2003 г. был избран в Госдуму, стал депутатом IV и V созывов. Исполнял обязанности заместителя председателя комитета по экономической политике и председателя комитета по культуре.
В 2006–2008 гг. занимал должность президента Российской ассоциации по связям с общественностью. С 2010 по 2012 г. являлся членом комиссии по противодействию фальсификации истории России. В 2012 г. был назначен доверенным лицом Владимира Путина. В мае того же года Мединский стал министром культуры РФ. 21 января 2020 г. был освобожден от должности в связи с отставкой правительства.
С 2013 г. Владимир Мединский занимает должность председателя Российского военно-исторического общества. Является главой Межведомственной комиссии по историческому просвещению. С 24 января 2020 г. – помощник президента РФ. В 2022 г. возглавил российскую делегацию на переговорах между Россией и Украиной. В 2024 г. назначен секретарем Совета по культуре и искусству.
В Союзе писателей Мединский состоит с 2004 г. Является автором серии книг «Мифы о России», исторического романа «Стена», издания «Война. Мифы СССР. 1939–1945» и др. Четырехкратный лауреат Национальной премии «Лучшие книги года» (2013, 2014, 2019, 2021). Награжден премией «Самая продаваемая книга нон-фикшн в России» (2015) и Международной премией им. Валентина Пикуля (2018).
Действительный государственный советник РФ 1-го класса.
Награжден орденами Почета (2014), Дружбы (2018), Александра Невского (2020), медалью Столыпина I степени (2018). Трижды удостоен благодарности президента РФ (2006, 2010, 2017), отмечен Почетной грамотой президента РФ (2015). Является командором ордена Культурных заслуг (Монако, 2015). Награжден орденом Достык II степени (Казахстан, 2017).