Кто такой Владимир Мединский

В начале 1980-х гг. семья переехала в Москву, где Мединский учился в школе № 434 (ныне № 1362). Из-за проблем со зрением будущий государственный деятель не смог поступить в Московское высшее общевойсковое командное училище и стал студентом факультета международной журналистики МГИМО – в 1992 г. он окончил его с отличием. В 1994 г. завершил обучение в аспирантуре того же университета. Преподавал в МГИМО до 2011 г.