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Аудиторы обнаружили половину киноколлекции «Мосфильма» за балансом студии

Ведомости

Счетная палата РФ провела аудит, который показал, что киностудия «Мосфильм» исключила из своего баланса почти 50% своей киноколлекции, продолжая при этом получать доход от этих фильмов. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на отчет контрольного ведомства.

В документе указано, что за более чем столетнюю историю студия сформировала коллекцию из примерно 2800 фильмов. Однако почти 1500 из них были выведены за баланс, на данный момент они не имеют денежной оценки. В 2023 г. «Мосфильм» списал 81 фильм с общей первоначальной стоимостью 754 млн руб.

Аудиторы выяснили, что в Реестре федерального имущества «Мосфильм» зарегистрировал лишь 90 проектов, тогда как на балансе студии учтены только 39 фильмов. Выяснилось, что фильмы, которые были исключены из учета в 2022-2024 г., не раз участвовали в сделках по передаче прав на использование и приносили значительный доход киностудии.

Пресс-служба «Мосфильма» прокомментировала ситуацию, объяснив ее недостатками в законодательстве. По их данным, основная часть фильмов была создана в советский период, а действующее законодательство о бухгалтерском учете требует учитывать активы на балансе по первоначальным затратам. Однако, учитывая, что эти расходы были понесены много лет назад, их реальная оценка на сегодня становится затруднительной. Чтобы обеспечить прозрачный учет своих активов, студия использует забалансовые счета, что позволяет учитывать их без включения в основной баланс.

За 100 лет «Мосфильм» создал более 2000 полнометражных фильмов. В разные годы на студии работали Сергей Эйзенштейн, Александр Довженко, Григорий Александров, Всеволод Пудовкин, Иван Пырьев, Михаил Ромм, Александр Птушко, Михаил Калатозов, Григорий Чухрай, Эльдар Рязанов, Леонид Гайдай, Сергей Бондарчук, Андрей Тарковский, Андрей Кончаловский, Александр Митта, Георгий Данелия, Ролан Быков, Эдмон Кеосаян, Марлен Хуциев, Василий Шукшин, Элем Климов, Глеб Панфилов, Никита Михалков, Эмиль Лотяну, Марк Захаров, Владимир Меньшов, Светлана Дружинина, Алла Сурикова, Сергей Соловьев.

Генеральным директором «Мосфильма» на данный момент является Карен Шахназаров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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