Аудиторы обнаружили половину киноколлекции «Мосфильма» за балансом студии

Пресс-служба «Мосфильма» прокомментировала ситуацию, объяснив ее недостатками в законодательстве. По их данным, основная часть фильмов была создана в советский период, а действующее законодательство о бухгалтерском учете требует учитывать активы на балансе по первоначальным затратам. Однако, учитывая, что эти расходы были понесены много лет назад, их реальная оценка на сегодня становится затруднительной. Чтобы обеспечить прозрачный учет своих активов, студия использует забалансовые счета, что позволяет учитывать их без включения в основной баланс.