Шахназаров: Путин обещал рассмотреть вопрос замедления YouTube

25 июля глава комитета Госдумы по связи и IT Александр Хинштейн («Единая Россия») утверждал в своем Telegram-канале, что «деградация» YouTube – это «вынужденный» шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, «который считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство». На следующий день парламентарий пояснил, что замедление видеохостинга все же связано с тем, что владеющий им Google после начала российской спецоперации на Украине перестал обслуживать в РФ серверы, на которых хранится основной объем видеоконтента платформы.