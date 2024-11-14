Шахназаров: Путин обещал рассмотреть вопрос замедления YouTube
Президент РФ Владимир Путин пообещал изучить проблему замедления работы YouTube. Об этом рассказал директор «Мосфильма» Карен Шахназаров, который 13 ноября встретился с главой государства, пишет ТАСС.
«Да, правда. Он сказал: "Я рассмотрю этот вопрос", – ответил Шахназаров на просьбу агентства сообщить, действительно ли Путин по его просьбе пообещал разобраться с замедлением работы видеохостинга.
Шахназаров пояснил, что не знает, какое окончательное решение примет президент, поскольку у него больше информации для анализа, чем у других. Он отметил, что поделился своим мнением с президентом, а тот ответил, что рассмотрит его.
Вопрос блокировки YouТube в РФ стали активно обсуждать после начала российской спецоперации на Украине в 2022 г. Депутаты и чиновники неоднократно заявляли о публикации на платформе дискредитирующих армию и власти России материалов и высказывали недовольство модерацией видеохостинга. Замедление YouTube в России началось в июле 2024 г. О масштабных проблемах в работе YouTube начали говорить 12 июля, когда об этом предупредил оператор «Ростелеком». 3 августа видеохостинг перестал воспроизводить видео в высоком качестве у части пользователей.
25 июля глава комитета Госдумы по связи и IT Александр Хинштейн («Единая Россия») утверждал в своем Telegram-канале, что «деградация» YouTube – это «вынужденный» шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, «который считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство». На следующий день парламентарий пояснил, что замедление видеохостинга все же связано с тем, что владеющий им Google после начала российской спецоперации на Украине перестал обслуживать в РФ серверы, на которых хранится основной объем видеоконтента платформы.