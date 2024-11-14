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Шахназаров: Путин обещал рассмотреть вопрос замедления YouTube

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин пообещал изучить проблему замедления работы YouTube. Об этом рассказал директор «Мосфильма» Карен Шахназаров, который 13 ноября встретился с главой государства, пишет ТАСС.

«Да, правда. Он сказал: "Я рассмотрю этот вопрос", – ответил Шахназаров на просьбу агентства сообщить, действительно ли Путин по его просьбе пообещал разобраться с замедлением работы видеохостинга.

Шахназаров пояснил, что не знает, какое окончательное решение примет президент, поскольку у него больше информации для анализа, чем у других. Он отметил, что поделился своим мнением с президентом, а тот ответил, что рассмотрит его.

Вопрос блокировки YouТube в РФ стали активно обсуждать после начала российской спецоперации на Украине в 2022 г. Депутаты и чиновники неоднократно заявляли о публикации на платформе дискредитирующих армию и власти России материалов и высказывали недовольство модерацией видеохостинга. Замедление YouTube в России началось в июле 2024 г. О масштабных проблемах в работе YouTube начали говорить 12 июля, когда об этом предупредил оператор «Ростелеком». 3 августа видеохостинг перестал воспроизводить видео в высоком качестве у части пользователей.

25 июля глава комитета Госдумы по связи и IT Александр Хинштейн («Единая Россия») утверждал в своем Telegram-канале, что «деградация» YouTube – это «вынужденный» шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, «который считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство». На следующий день парламентарий пояснил, что замедление видеохостинга все же связано с тем, что владеющий им Google после начала российской спецоперации на Украине перестал обслуживать в РФ серверы, на которых хранится основной объем видеоконтента платформы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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