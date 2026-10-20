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Главная / Политика /

Трамп: «известную женщину» хотят посадить на Украине за критику Зеленского

Антон Потоков
The White House / Flickr
The White House / Flickr

На Украине могут посадить «известную женщину» за критику президента Владимира Зеленского. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Я смотрел на днях женщину по телевизору, и она обвиняет Зеленского. Она говорит, он убивает наших мужчин. Она говорит: "Наши мужчины умирают". Она говорит об Украине, она очень известна, и они хотят посадить ее в тюрьму», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Трамп не уточнил, кого имеет в виду.

В октябре президент США выступил с резкой критикой Зеленского. По словам американского лидера, Украине необходим новый президент, который будет готов на сделку с Москвой.

5 октября опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что большинство украинцев считают, что президент Украины Владимир Зеленский не должен баллотироваться на второй президентский срок.

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