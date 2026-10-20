Трамп: «известную женщину» хотят посадить на Украине за критику Зеленского
На Украине могут посадить «известную женщину» за критику президента Владимира Зеленского. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Я смотрел на днях женщину по телевизору, и она обвиняет Зеленского. Она говорит, он убивает наших мужчин. Она говорит: "Наши мужчины умирают". Она говорит об Украине, она очень известна, и они хотят посадить ее в тюрьму», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Трамп не уточнил, кого имеет в виду.
В октябре президент США выступил с резкой критикой Зеленского. По словам американского лидера, Украине необходим новый президент, который будет готов на сделку с Москвой.
5 октября опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что большинство украинцев считают, что президент Украины Владимир Зеленский не должен баллотироваться на второй президентский срок.