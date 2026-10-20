Трамп: «известную женщину» хотят посадить на Украине за критику Зеленского

«Я смотрел на днях женщину по телевизору, и она обвиняет Зеленского. Она говорит, он убивает наших мужчин. Она говорит: "Наши мужчины умирают". Она говорит об Украине, она очень известна, и они хотят посадить ее в тюрьму», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).