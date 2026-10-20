В июле – сентябре россияне зарегистрировали на 5,2% больше ИП

За год доля ИП выросла на 4 п. п., а за два года – на 7,3 п. п. Самым активным месяцем III квартала по регистрациям ИП стал сентябрь, когда было зарегистрировано 101 500 физлиц (+15,4% год к году). Рост произошел на фоне сокращения регистраций юридических лиц. За III квартал зарегистрировали 34 400 юрлиц против 46 400 годом ранее – на 26% меньше.