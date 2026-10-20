В июле – сентябре россияне зарегистрировали на 5,2% больше ИП
За период с июля по сентябрь в России было зарегистрировано 267 900 индивидуальных предпринимателей (ИП), что на 5,2% больше, чем за тот же период прошлого года. На ИП пришлось 88,6% всех новых регистраций бизнеса. Об этом «Ведомостям» сообщили аналитики «Точка банка», изучив данные госреестров.
За год доля ИП выросла на 4 п. п., а за два года – на 7,3 п. п. Самым активным месяцем III квартала по регистрациям ИП стал сентябрь, когда было зарегистрировано 101 500 физлиц (+15,4% год к году). Рост произошел на фоне сокращения регистраций юридических лиц. За III квартал зарегистрировали 34 400 юрлиц против 46 400 годом ранее – на 26% меньше.
За июль – сентябрь в данных зафиксировано 167 760 прекращений деятельности ИП. Однако число регистраций превышало этот показатель примерно в 1,6 раза – положительная разница составила 100 147 регистраций.
«Для небольших проектов ИП может быть удобной формой старта, особенно когда бизнесом управляет один владелец. Среди возможных причин распространения ее – доступность онлайн-регистрации и сервисов, которые упрощают ведение дела», – пояснили аналитики «Точка банка».
Примечательно, что больше всего ИП прибавилось в сфере сухопутного и трубопроводного транспорта – 24,2% от общего прироста. За квартал в этой группе стало на 4,4% больше предпринимателей. Число действующих ИП за три месяца выросло в 84 регионах и во всех восьми федеральных округах. Среди округов самые высокие темпы показали Уральский (+2,32%), Северо-Западный (+2,31%) и Сибирский (+2,2%).
26 июня «Ведомости» писали, что бизнес просит заморозить пороги по доходам для предпринимателей на патентной системе налогообложения (ПСН). Лимиты, позволяющие применять этот спецрежим, снижаются до 15 млн руб. в 2027 г. и до 10 млн руб. в 2028 г. Несколько объединений направили обращения с просьбой синхронизировать пороги с теми, которые действуют для уплаты НДС бизнесом на упрощенной системе налогообложения (УСН).