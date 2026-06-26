Малый бизнес попросил правительство и Госдуму заморозить пороги по патентам

Есть принципиальная разница в механизмах уплаты УСН и ПСН, пояснял глава комитета по бюджету и налогам. Налог на ПСН платится заранее в фиксированном объеме не с реального дохода, а с его потенциально возможного годового показателя, который каждый регион рассчитывает и устанавливает самостоятельно. В то же время УСН предполагает налогообложение реального дохода. В начале года бизнес стал жаловаться властям на кратный рост стоимости патентов – в некоторых регионов его повышали в 10 и более раз, писали «Ведомости» 9 февраля. Больше всего жалоб было в Самарской, Ростовской, Челябинской и Оренбургской областях. Это вынудило бизнес отказаться от применения ПСН или принять решение о закрытии, говорили предпринимателя.