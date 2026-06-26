Малый бизнес попросил правительство и Госдуму заморозить пороги по патентам

Малый бизнес попросил правительство и Госдуму заморозить пороги по патентамЭто затронет около 33 000 предприятий на ПСН с выручкой от 10 млн до 20 млн рублей
Бизнес просит заморозить пороги по доходам для предпринимателей на патентной системе налогообложения (ПСН). Лимиты, позволяющие применять этот спецрежим, снижаются до 15 млн руб. в 2027 г. и до 10 млн руб. в 2028 г. Несколько объединений направили обращения с просьбой синхронизировать пороги с теми, которые действуют для уплаты НДС бизнесом на упрощенной системе налогообложения (УСН).
24 июня Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон о сохранении на уровне 20 млн руб. порога доходов, после превышения которого бизнес на УСН должен платить НДС. Текущий лимит будет действовать до 2029 г. включительно, с 2030 г. его планируется урезать до 15 млн руб., с 2031 г. – до 10 млн руб. Прошлогодними поправками в Налоговый кодекс предусматривалось снижение лимита до 15 млн и 10 млн руб. в ближайшие два года – пороги по доходам для ПСН были синхронизированы, чтобы у предпринимателей не было соблазна перейти на этот режим при возникновении обязанности по уплате НДС.
«Опора России» направила в правительство обращения по поводу сохранения порогов на ПСН по аналогии тем, что было принято для бизнеса на УСН, рассказал «Ведомостям» президент организации Александр Калинин по итогам заседания попечительского совета организации. С аналогичной просьбой выступили Союз предпринимателей Амурской области и Союз бухгалтеров России – письма с инициативой (есть у «Ведомостей») были направлены в адрес главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова. Первый заместитель председателя комитета Ольга Ануфриева подтвердила «Ведомостям», что обращения получены комитетом, добавив, что подобные просьбы поступали и от граждан.
В принятом законе, сохраняющем действующие пороги на три года, для бизнеса на ПСН не было предусмотрено аналогичной меры. Как уточнял Макаров, депутаты направили запросы в ведомства и субъекты РФ о том, как влияет на предпринимателей на ПСН снижение порога с 60 млн до 20 млн руб. в 2026 г. На основании этих данных и после консультаций с бизнес-объединениями возможны дальнейшие решения, говорил Макаров.
Есть принципиальная разница в механизмах уплаты УСН и ПСН, пояснял глава комитета по бюджету и налогам. Налог на ПСН платится заранее в фиксированном объеме не с реального дохода, а с его потенциально возможного годового показателя, который каждый регион рассчитывает и устанавливает самостоятельно. В то же время УСН предполагает налогообложение реального дохода. В начале года бизнес стал жаловаться властям на кратный рост стоимости патентов – в некоторых регионов его повышали в 10 и более раз, писали «Ведомости» 9 февраля. Больше всего жалоб было в Самарской, Ростовской, Челябинской и Оренбургской областях. Это вынудило бизнес отказаться от применения ПСН или принять решение о закрытии, говорили предпринимателя.
Почему нужны изменения
Изменения в ПСН затронут небольшое количество компаний – около 33 000 предприятий на патенте имеют годовую выручку от 10 млн до 20 млн руб., сообщает Калинин. Эта система была предназначена для микропредприятий, отмечает Калинин. Он указывает, что 1,45 млн индивидуальных предпринимателей на патенте получают менее 10 млн руб. в год.
За пять месяцев 2026 г. такие компании уплатили за патенты 11,4 млрд руб., поэтому потенциальные потери от фиксации порога будут небольшими, сообщил Калинин. При этом такая сумма – большие деньги для муниципалитетов, подчеркивает глава «Опоры России». По его словам, оставить пороги нужно минимум на три года, чтобы те, кто использует патент, могли разобраться с изменениями.
«Доводы, на которых основана инициатива по заморозке порога для УСН – поддержка малого бизнеса, стабильность и предсказуемость налоговых условий, снижение стимулов к искусственному дроблению, – в полной мере применимы и к патентной системе», – отмечает глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук в письме на имя Макарова (есть у «Ведомостей»). Сохранение единого подхода к двум режимам отвечает принципу равенства налогообложения (ст. 3 НК РФ) и логике самой реформы, подчеркивает она.
О патентной системе
Важно зафиксировать порог патента, поскольку бизнес, применяющий эту систему, наиболее уязвим, пояснила «Ведомостям» Мемрук. При его превышении предприниматели не просто начинают платить НДС, но еще и приобретают обязанности по уплате налога по УСН, подчеркивает Мемрук.
Сегодня большая часть ИП, применяющих ПСН, работают в селах, поселках и небольших городах в сфере розничной торговли продуктами питания, в том числе первой необходимости, отмечает председатель Союза предпринимателей Амурской области Борис Белобородов в письме главе комитета по бюджету (есть у «Ведомостей»). По его словам, из 20 000 ИП, действующих в регионе, около 40% применяют ПСН, у значительной части из них выручка находится в значениях от 10 млн до 20 млн руб.
Среднее количество наемных работников на один субъект малого бизнеса (в том числе ИП) с патентом – три человека, ужесточение условий применения ПСН и последующее прекращение бизнеса из-за снижения рентабельности приведет к прекращению получения доходов семьями работников и самих предпринимателей, отмечает он в обращении. Закрытие объектов торговли и сервиса отрицательно скажется на социально-экономической обстановке в регионе, считает Белобородов.
Стоит ли рассчитывать на изменения
По патентам требуется серьезная проработка вопроса, связанная как с отдельными отраслями, так и с действием ПСН в каждом регионе, говорил журналистам статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов после одобрения закона Думой. «До конца года есть время для принятия решения по этому вопросу, он будет прорабатываться с регионами и обсуждаться с бизнесом и экспертным сообществом», – комментировал он.
Патентную систему налогообложения регулируют региональные парламенты, поэтому для принятия поправок необходимо их согласие, подчеркивает Калинин. После получения информации от субъектов Госдума сможет рассмотреть дальнейшие шаги, считает он.
Решения в налоговой сфере в последнее время принимаются оперативно, если они инициированы «сверху», говорит директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Если предложения исходят от бизнеса или регионов, требуется дополнительная федеральная поддержка такого рода инициатив. Климанов напоминает, что предложение о заморозке порогов по УСН поступило от президента на ПМЭФе и уже через несколько дней был внесен проект поправок в Думу. В прошлом году о снижении порогов по доходам для уплаты НДС бизнесом узнали только в последних числах сентября, поэтому и в этом году решения сложно прогнозируемы, подчеркивает Климанов. Для регионов это относительно небольшой налог и далеко не первостепенный, считает он.
«Ведомости» направили запросы в правительство, Минфин и Минэкономразвития.