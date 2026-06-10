Порог освобождения от НДС для малого бизнеса будет заморожен до 2030 года

Порог освобождения от НДС для малого бизнеса будет заморожен до 2030 годаЭту меру четыре дня назад предложил проработать президент Владимир Путин
Депутаты и сенаторы из «Единой России» внесли в Госдуму законопроект о сохранении порога годового дохода, при превышении которого бизнес становится плательщиком НДС, на уровне 20 млн руб. Четырьмя днями ранее, 5 июня, президент России Владимир Путин предложил сохранить действующий порог «на максимально длительное время». Согласно проекту поправок, лимит в 20 млн будет действовать по 2029 г. включительно. Депутаты предлагают его снижать с 2030 г. до 15 млн руб., с 2031 г. – до 10 млн руб. При этом обязанность по уплате НДС будет возникать при превышении порогового значения за предыдущий и текущий год. Аналогичная система действует и сейчас – плательщиками НДС в 2026 г. стали те, у кого порог по доходам в 20 млн руб. был превышен в 2025 г. Принятие законопроекта приведет к недополученным доходам в размере 51 млрд руб. в 2027 г. и по 100 млрд руб. в 2028–2029 гг., следует из пояснительной записки.
Правительство поддерживает внесенные «Единой Россией» поправки, сообщил глава Минфина Антон Силуанов (его слова передает пресс-служба). Они коснутся 360 000 МСП и дадут предпринимателям «возможность адаптироваться к внешним экономическим факторам и новым налоговым механизмам», отметил он.
Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров уточнил, что после обращения бизнес-объединения «Опора России» (представляет интересы малого и среднего бизнеса) был запущен постоянный мониторинг влияния новых правил не только на собираемость налогов, но и на состояние предпринимателей и экономики в целом. «Очень важно, что сегодня услышан голос малого бизнеса, это реальное решение очень многих вопросов, направленных на его поддержку», – подчеркнул депутат.
Бизнес на УСН впервые начал платить НДС с 2025 г. при превышении годового дохода в 60 млн руб.
В том же году Минфин предложил снизить лимит сразу до 10 млн руб., аргументируя эту меру борьбой с искусственным дроблением. Но после продолжительных консультаций с бизнесом редакция поправки была изменена – порог предполагалось снижать на 5 млн руб. в год. В текущем году он составил 20 млн руб., в 2027 г. должен был достичь 15 млн руб., в 2028 г. – 10 млн руб.
Просьбы бизнеса
С идеей заморозить порог дохода плательщиков УСН ранее неоднократно выступали бизнес-объединения. Такое предложение в интервью «Ведомостям» озвучил президент РСПП Александр Шохин. По его мнению, у налоговых органов сейчас достаточно инструментов для «индивидуальной работы» с искусственным дроблением бизнеса. «ФНС и так все видит и может проверить аффилированность, отследить дробление цифровыми инструментами, увидеть свата, брата и т. д. <...> Зафиксироваться на 20 млн руб. и использовать цифровой инструментарий ФНС лучше, чем снижать порог дальше», – пояснял он свою позицию. Когда Минфин опубликовал первую редакцию своих предложений по порогу дохода для целей уплаты НДС, тройка бизнес-объединений («Опора России», РСПП и Торгово-промышленная палата, ТПП) предупреждала, что это «не только сделает дробление невыгодным, но сделает невыгодным вести бизнес вообще». Оказалось, что те, кто заявлял о намерении закрыться, «не блефовали»: часть бизнеса, особенно в сфере услуг, «сворачивается», подчеркивал Шохин.
По данным Минфина, совокупные налоговые поступления в консолидированный бюджет от бизнеса и граждан на специальных режимах в I квартале текущего года сократились на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (абсолютные значения министерство не привело), писали «Ведомости» 24 апреля. На фоне роста фискальной нагрузки порядка 21% предпринимателей рассматривают дробление как один из потенциальных сценариев для ее оптимизации, показал опрос «Опоры России», проведенный в апреле – мае. Согласно его результатам, признались в использовании этой схемы лишь 2,6%, в то время как еще 6,7% точно планируют такую оптимизацию.
«Опора России» отправила письма с предложением остановить снижение порога для целей уплаты НДС президенту и председателю правительства, писали «Ведомости» 2 июня. В идеале стоило бы вернуться к конструкции 2025 г., когда НДС возникал с 60 млн руб., отмечал тогда президент «Опоры России» Александр Калинин. По его словам, фактическая налоговая нагрузка на предпринимателей сейчас достигает 11% с оборота, в то время как этот показатель у крупного бизнеса с учетом вычетов и отраслевых льгот составляет порядка 7–9%.
Позитивный сигнал
Конечно, бизнес очень рад, что его позиция была услышана, говорит вице-президент ТПП Елена Дыбова. Предложение президента и последовавший за ним законопроект – это «первый за долгое время позитивный сигнал для предпринимателей», отмечает она. При этом есть опасения, что даже после остановки снижения порога кардинально для МСП ситуация не поменяется, но эта мера поможет хотя бы остановить негативные тенденции, не допустить ухудшения ситуации, полагает Дыбова. В выступлении президента мы услышали, что экономическое развитие сейчас на повестке дня, поэтому оптимальным решением был бы возврат к порогу дохода в 60 млн руб., чтобы дать бизнесу развиваться и расширять налоговую базу, а не «гоняться за непробитыми чеками», говорит она.
Для тех, кто уже стал плательщиком НДС, поправки могут помочь снизить налоговую нагрузку, говорит глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук. Согласно им, освобождение от НДС по ст. 145 НК (регулирует случаи освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика. – «Ведомости») привязано к выручке предыдущего и текущего года и, если доходы компании «проседают», что в нынешней ситуации вполне реальный сценарий, при пороге 20 млн руб. вернуться в режим без НДС несопоставимо легче, чем если бы планка опустилась за два года до 10 млн руб., поясняет она. Также эта мера «бьет по дроблению», так как это «почти всегда история про пороги», отмечает Мемрук. «Бизнес дробят на сущности, чтобы остаться под лимитом. И чем он ниже, тем сильнее соблазн и тем больше компаний в него упираются. При планке 10 млн под искушение фиктивно разделить бизнес попадал бы огромный пласт маленьких ИП с выручкой 10–20 млн руб., у которых нет даже бухгалтера, чтобы подсказать, что это наказуемо», – говорит она.
Можно ожидать, что за время сохранения прежних параметров налоговая служба разберется с микродроблением бизнеса и выработает меры противодействия, считает партнер «МЭФ Legal» Вадим Зарипов. По этой причине, а также ввиду инфляции к концу десятилетия актуальным будет скорее повышение, а не снижение порогов, отмечает он.
По мнению Зарипова, принятой меры «совершенно недостаточно для роста микробизнеса» и надо «идти дальше». Специальные ставки НДС были заимствованы из других юрисдикций, но за рубежом нет УСН, отмечает он. «Мы можем сделать то, чего нет в других странах: разрешить упрощенцам со ставками 5% и 7% платить увеличенный на сумму НДС единый налог и на уровне казначейства расщеплять платеж для зачисления соответствующей части в федеральный бюджет в счет НДС», – говорит Зарипов. По его мнению, это радикально снизит административные издержки и риски подавляющего большинства малых предпринимателей.