Порог освобождения от НДС для малого бизнеса будет заморожен до 2030 года

Для тех, кто уже стал плательщиком НДС, поправки могут помочь снизить налоговую нагрузку, говорит глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук. Согласно им, освобождение от НДС по ст. 145 НК (регулирует случаи освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика. – «Ведомости») привязано к выручке предыдущего и текущего года и, если доходы компании «проседают», что в нынешней ситуации вполне реальный сценарий, при пороге 20 млн руб. вернуться в режим без НДС несопоставимо легче, чем если бы планка опустилась за два года до 10 млн руб., поясняет она. Также эта мера «бьет по дроблению», так как это «почти всегда история про пороги», отмечает Мемрук. «Бизнес дробят на сущности, чтобы остаться под лимитом. И чем он ниже, тем сильнее соблазн и тем больше компаний в него упираются. При планке 10 млн под искушение фиктивно разделить бизнес попадал бы огромный пласт маленьких ИП с выручкой 10–20 млн руб., у которых нет даже бухгалтера, чтобы подсказать, что это наказуемо», – говорит она.