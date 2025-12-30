ФНС выпустила методичку по уплате НДС для компаний с годовой выручкой от 20 млн
Федеральная налоговая служба (ФНС) России выпустила методичку для уплаты сборов компаниями, чей доход превышает 20 млн руб. за 2025 г. Ведомство опубликовало текст методички в Telegram.
Плательщик может применять ставки 22%, 10% и 0% или выбрать одну из специальных ставок 5% или 7%.
Если до 1 января 2026 г. и после этой даты налогоплательщик применяет упрощенную систему налогообложения (УСН), то 20 млн руб. считается по тем же правилам учета доходов, как и доходы для расчета налога по УСН, следует из документа.
В случае если в этом году ИП применял одновременно УСН и патентную систему налогообложения (ПСН), общую систему налогообложения (ОСНО) и ПСН, а также единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) и ПСН, то для освобождения от НДС учитывается общая сумма доходов за 2025 г. по обоим применяемым режимам налогообложения.
«При этом в отношении расчета доходов по ПСН учитываются фактически полученные ИП доходы», – уточнили в налоговой службе.
Если доходы плательщика за текущий год не превысили 20 млн руб., то ему проводить исчисления и уплату НДС в бюджет не нужно – освобождение от такой обязанности предоставляют автоматически.
20 ноября Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс. Депутаты одобрили закон о повышении НДС с 2026 г. до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для социально значимых товаров. Также одобрено поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для перехода на НДС: до 20 млн руб. – с 2026 г., до 15 млн руб. – с 2027 г., до 10 млн руб. – с 2028 г.
Прежде порог годовой выручки предпринимателей, при котором они должны перейти на уплату НДС, был установлен на уровне 60 млн руб.