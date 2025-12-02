Силуанов: россияне не заметят увеличения НДС с 20% до 22%

28 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении НДС с 20 до 22%. В документе предусмотрено сохранение льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров. Переход к сниженному порогу годовой выручки для уплаты НДС будет происходить поэтапно, согласно тексту закона. В 2026 г. показатель уменьшится с 60 млн до 20 млн руб., в 2027 г. – до 15 млн, в 2028 г. – до 10 млн руб. Сначала законопроект предлагал снизить сумму с 60 млн до 10 млн руб. одномоментно.