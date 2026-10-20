Во Владивостоке демонтировали памятник Солженицыну

Солженицын посетил Владивосток только один раз в 1994 г., когда возвращался в Россию из США. Тогда он проехал по территории России на поезде. Памятник писателю, исполненный скульптором Петром Чегодаевым, установили в сентябре 2015 г. на Корабельной набережной.