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Во Владивостоке демонтировали памятник Солженицыну

Максим Цуланов
Ведомости
Ведомости

Памятник писателю Александру Солженицыну демонтировали в центре Владивостока, его собираются перенести в другой район города. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на администрацию города.

Монумент будет установлен в сквере Веры и Надежды в районе Моргородок.

Перенос с Корабельной набережной местные власти объяснили критикой со стороны историков и краеведов: «Солженицын прибыл во Владивосток самолетом, его нахождение на набережной среди военных кораблей неуместно».

Солженицын посетил Владивосток только один раз в 1994 г., когда возвращался в Россию из США. Тогда он проехал по территории России на поезде. Памятник писателю, исполненный скульптором Петром Чегодаевым, установили в сентябре 2015 г. на Корабельной набережной. 

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