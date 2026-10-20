Во Владивостоке демонтировали памятник Солженицыну
Монумент будет установлен в сквере Веры и Надежды в районе Моргородок.
Перенос с Корабельной набережной местные власти объяснили критикой со стороны историков и краеведов: «Солженицын прибыл во Владивосток самолетом, его нахождение на набережной среди военных кораблей неуместно».
Солженицын посетил Владивосток только один раз в 1994 г., когда возвращался в Россию из США. Тогда он проехал по территории России на поезде. Памятник писателю, исполненный скульптором Петром Чегодаевым, установили в сентябре 2015 г. на Корабельной набережной.