Татьяна Навка назвала лучшее место для новогодних праздников

Полина Петрусевич

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка назвала Москву идеальным городом для проведения новогодних каникул. По ее словам, российская столица в праздничный период настолько красива и насыщена событиями, что в последние годы ей самой не хочется уезжать из города на зимние праздники. Об этом фигуристка сказала в интервью «Ведомости. Как потратить».

«Наша страна настолько многообразна и красива, что жизни не хватит, чтобы увидеть все уголки Родины. Столица вне конкуренции», – призналась Навка.

Она подчеркнула, что Москва в период новогодних праздников превращается в один из самых эффектных и атмосферных городов мира, а гости ее шоу нередко приезжают специально для того, чтобы провести каникулы именно здесь. В столице туристы наслаждаются праздничной инфраструктурой и культурной программой, добавила она.

Для тех, кто хочет сменить обстановку, фигуристка порекомендовала Красную Поляну и Сочи.

Навка рассказала, что ее семья традиционно встречает Новый год дома. «А на следующий день, после застолья, по традиции идем в баню. Я обожаю все эти новогодние ритуалы! В это время я по‑настоящему отдыхаю и душой, и телом», – поделилась она.

Для нее это возможность провести время в кругу близких после крайне напряженного декабря. В последний месяц года команда работает практически в круглосуточном режиме, готовясь к премьерам и праздничным шоу, отметила олимпийская чемпионка. Одной из них станет новое ледовое шоу «Золушка», премьера которого состоится 19 декабря во дворце «Мегаспорт». О его создании Навка также рассказала «Ведомостям».

