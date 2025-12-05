В Индии откроется выставка Никаса Сафронова
Выставка Dream Vision пройдет в Lalit Kala Akademi и будет работать c 7 до 21 декабря. Общая площадь выставки составляет около 1300 кв. м. На ней представлены «100 лучших работ художника, включая серию картин, созданных специально для индийской публики».
На картинах Сафронова виды Москвы и Санкт-Петербурга соседствуют с изображениями Тадж-Махала и «другими знаковыми местами Индии». Согласно фотографиям и описанию, в экспозицию Сафронова включены аниматроники, индивидуальное звуковое и ароматическое оформления, «аватары из прошлого и будущего».
О том, что в Индии откроется выставка Сафронова, говорил сам художник в интервью «Ведомостям». Планируется и вторая выставка в Мумбаи, которая пройдет с 25 декабря 2025-го по 15 января 2026 г. «Если Дели – это город финансовый, деловой, то Мумбаи – творческий. Так что, надеюсь, мои работы увидит разная публика», – отмечал художник.
Экспозиции открываются на фоне визита президента РФ Владимира Путина в Индию 4–5 декабря. По итогам встречи с премьер-министром Нарендрой Моди стороны подписали совместное заявление из 70 пунктов.