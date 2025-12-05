В Индии откроется выставка Никаса Сафронова

О том, что в Индии откроется выставка Сафронова, говорил сам художник в интервью «Ведомостям». Планируется и вторая выставка в Мумбаи, которая пройдет с 25 декабря 2025-го по 15 января 2026 г. «Если Дели – это город финансовый, деловой, то Мумбаи – творческий. Так что, надеюсь, мои работы увидит разная публика», – отмечал художник.