Американский рэпер Flo Rida даст концерты в России

Американский рэпер Flo Rida (настоящее имя – Трэмар Диллард) даст концерты в Москве, Краснодаре и Новосибирске весной 2026 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Say Agency.

По данным организаторов, в Москве артист выступит дважды – 8 и 9 марта на «ЦСКА арене». Затем музыкант отправится в Краснодар, где концерт пройдет 11 марта в «Баскет-холле», а завершится российский тур 14 марта на «Сибирь-арене» в Новосибирске.

В агентстве уточнили, что выступления в Москве и Новосибирске будут проходить на круговой сцене с обзором 360 градусов.

21 октября американский рэпер Gucci Mane (настоящее имя – Рэдрик Делантик Дэвис) впервые выступит в Москве. Рэпер исполнит свои хиты 13 декабря 2025 г. в «МТС Live холл», следует из материала.

