Стиль жизни

На ярмарке графики «Обертон» продали свыше 500 работ

Организаторы назвали даты следующего выпуска выставки
Ведомости

На ярмарке графики «Обертон» в Москве продали более 500 работ, сообщили «Ведомостям» в представительстве выставки. 

Самыми дорогими проданными произведениями стали: «Пустотный кроссворд» Антона Ольшванга (650 000 руб., галерея Deep List), «Женский портрет» Ростислава Барто (550 000 руб., галерея a-s-t-r-a), «Двое» Ивана Горшкова (400 000 руб., галерея «Х.Л.А.М.»), «Ленин-Мальборо» Александра Косолапова (350 000 руб., Syntax), «Свет Мой Зеркальце» Ксении Маркеловой (90 000 руб., Set Projects).

В число самых дешевых проданных работ вошли: «Чайник кипит» Кости Лаптева (7000 руб., коллаборация TEO by Cosmoscow и «Новых городских художников»), работа Полины Уваровой из серии «Присутствие» (8000 руб., Set Projects), графика Любы Образцовой из серии «Прогулка» (50 000 руб., TEO by Cosmoscow и «Новые городские художники»).

Дебют «Обертона»: с чем открылась новая ярмарка графики от Cosmoscow

Стиль жизни / Культура

При этом официально ярмарка пока не завершена. Продолжает ее выпуск в онлайн-формате на платформе TEO by Cosmoscow до 14 декабря, отметили в представительстве. В таком формате представлены работы от более 25 галерей.

Всего «Обертон» посетили 7000 человек. Организаторы объявили даты следующего выпуска ярмарки – он пройдет с 3 по 6 декабря 2026 г. в «Тон-центре».

Очный дебютный выпуск ярмарки графики «Обертон» от Cosmoscow прошел с 5 по 7 декабря. Ярмарка представила искусство художников от 29 галерей из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа и Владивостока. 3 и 4 декабря в здании «Тон-центра» состоялся пресс-показ ярмарки.

