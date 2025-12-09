Time назвал Ди Каприо «Артистом года»

1 / 11

Леонардо Вильгельм Ди Каприо родился 11 ноября 1974 г. в Лос-Анджелесе (США). Родители мальчика развелись, когда ему был год. Бабушка Ди Каприо по материнской линии – русская эмигрантка, которая проживала в Германии. Сам актер утверждал, что и его дед, Вильгельм Инденбиркен, тоже был русским. В 2010 г. на встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным в рамках международного Тигриного саммита в Санкт-Петербурге он признавался: «Фамилия моих предков – Смирновы». / Rebecca Blackwell / AP Photo