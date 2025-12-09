Газета
Time назвал Ди Каприо «Артистом года»

Ведомости

Американский актер Леонардо Ди Каприо стал «Артистом года» по версии журнала Time. Актера все еще хотят видеть и «даже больше, чем когда-либо», считает кинокритик Стефани Захарек.

«Ди Каприо, который был номинирован на семь премий “Оскар” и получил одну, обладает даром делать, казалось бы, неправильный выбор, который оказывается совершенно верным», – пишет Захарек.

Критик считает, что это может быть «хорошая интуиция и он знает, когда ей следовать». В частности, актер работает с людьми, которым доверяет, инвестирует в проекты, в которые верит. Спустя более 30 лет карьеры зрители ждут актера на экранах. В том числе, в роли «потрепанного революционера» в новом фильме Пола Томаса Андерсона «Одна битва за другой» .

Жизнь и роли Леонардо Ди Каприо
Леонардо Вильгельм Ди Каприо родился 11 ноября 1974 г. в Лос-Анджелесе (США). Родители мальчика развелись, когда ему был год. Бабушка Ди Каприо по материнской линии – русская эмигрантка, которая проживала в Германии. Сам актер утверждал, что и его дед, Вильгельм Инденбиркен, тоже был русским. В 2010 г. на встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным в рамках международного Тигриного саммита в Санкт-Петербурге он признавался: «Фамилия моих предков – Смирновы».
Леонардо Вильгельм Ди Каприо родился 11 ноября 1974 г. в Лос-Анджелесе (США). Родители мальчика развелись, когда ему был год. Бабушка Ди Каприо по материнской линии – русская эмигрантка, которая проживала в Германии. Сам актер утверждал, что и его дед, Вильгельм Инденбиркен, тоже был русским. В 2010 г. на встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным в рамках международного Тигриного саммита в Санкт-Петербурге он признавался: «Фамилия моих предков – Смирновы».

Time пока не назвал «Человека года». Данные букмекерского агентства Polymarket указывали, что таким «человеком» может стать искусственный интеллект. Среди других возможных претендентов – основатель американского поставщика микросхем Nvidia Дженсен Хуанг, Папа Римский Лев XIV, гендиректор OpenAI Сэм Альтман и президент США Дональд Трамп. При этом Трамп уже был «Человеком года» в 2024 г.

