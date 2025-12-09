Time назвал Ди Каприо «Артистом года»
Американский актер Леонардо Ди Каприо стал «Артистом года» по версии журнала Time. Актера все еще хотят видеть и «даже больше, чем когда-либо», считает кинокритик Стефани Захарек.
«Ди Каприо, который был номинирован на семь премий “Оскар” и получил одну, обладает даром делать, казалось бы, неправильный выбор, который оказывается совершенно верным», – пишет Захарек.
Критик считает, что это может быть «хорошая интуиция и он знает, когда ей следовать». В частности, актер работает с людьми, которым доверяет, инвестирует в проекты, в которые верит. Спустя более 30 лет карьеры зрители ждут актера на экранах. В том числе, в роли «потрепанного революционера» в новом фильме Пола Томаса Андерсона «Одна битва за другой» .
Time пока не назвал «Человека года». Данные букмекерского агентства Polymarket указывали, что таким «человеком» может стать искусственный интеллект. Среди других возможных претендентов – основатель американского поставщика микросхем Nvidia Дженсен Хуанг, Папа Римский Лев XIV, гендиректор OpenAI Сэм Альтман и президент США Дональд Трамп. При этом Трамп уже был «Человеком года» в 2024 г.