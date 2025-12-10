Джонни Депп сыграет главную роль в экранизации «Мастера и Маргариты»Продюсерами выступят студия актера и Светлана Мигунова-Дали
Американский актер Джонни Депп исполнит главную роль в первой англоязычной экранизации «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, пишет Variety. Съемки фильма «Мастер и Маргарита» могут начаться в конце 2026 г.
У проекта пока нет режиссера. Продюсированием занимается компания Деппа In.2 Film. Продюсером также может выступить Светлана Мигунова-Дали.
Мигуновой-Дали и Деппу удалось поработать вместе на фильме «Жанна дю Барри» режиссера Майвенн. Депп исполнил в фильме главную роль и выступил сопродюсером, Мигунова-Дали была исполнительным продюсером картины.
В марте стало известно, что режиссер русскоязычной экранизации «Мастер и Маргарита» Михаил Локшин ведет судебную тяжбу, обвиняя Мигунову-Дали и продюсера Грейса Ло в препятствовании выпустить фильм в кинотеатрах США.
Variety писало, что продюсеры Мигунова-Дали и Ло, планирующие собственную англоязычную экранизацию книги, не могут доказать право собственности на романа. Локшин указывал в иске, что произведение является общественным достоянием, поэтому заблокировать выход фильма нельзя.