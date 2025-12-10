Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Стиль жизни /

Джонни Депп сыграет главную роль в экранизации «Мастера и Маргариты»

Продюсерами выступят студия актера и Светлана Мигунова-Дали
Ведомости

Американский актер Джонни Депп исполнит главную роль в первой англоязычной экранизации «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, пишет Variety. Съемки фильма «Мастер и Маргарита» могут начаться в конце 2026 г.

У проекта пока нет режиссера. Продюсированием занимается компания Деппа In.2 Film. Продюсером также может выступить Светлана Мигунова-Дали.

Мигуновой-Дали и Деппу удалось поработать вместе на фильме «Жанна дю Барри» режиссера Майвенн. Депп исполнил в фильме главную роль и выступил сопродюсером, Мигунова-Дали была исполнительным продюсером картины.

Фильм «Мастер и Маргарита» стал лидером по зарубежным сборам в январе – июне

Медиа

В марте стало известно, что режиссер русскоязычной экранизации «Мастер и Маргарита» Михаил Локшин ведет судебную тяжбу, обвиняя Мигунову-Дали и продюсера Грейса Ло в препятствовании выпустить фильм в кинотеатрах США. 

Variety писало, что продюсеры Мигунова-Дали и Ло, планирующие собственную англоязычную экранизацию книги, не могут доказать право собственности на романа. Локшин указывал в иске, что произведение является общественным достоянием, поэтому заблокировать выход фильма нельзя.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её