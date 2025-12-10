Джонни Депп сыграет главную роль в экранизации «Мастера и Маргариты»

Variety писало, что продюсеры Мигунова-Дали и Ло, планирующие собственную англоязычную экранизацию книги, не могут доказать право собственности на романа. Локшин указывал в иске, что произведение является общественным достоянием, поэтому заблокировать выход фильма нельзя.