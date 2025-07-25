Фильм «Мастер и Маргарита» стал лидером по зарубежным сборам в январе – июне

Фильм «Мастер и Маргарита» стал лидером по зарубежным сборам в январе – июнеОбщая зарубежная касса российского кино оказалась в три раза меньше того же периода 2024 года
Фильм «Мастер и Маргарита» заработал в зарубежном прокате в первом полугодии $1,26 млн (99,4 млн руб. по актуальном курсу ЦБ), что позволило ему занять первое место по сборам в указанный период среди всех российских кинорелизов за пределами страны. Такие расчеты предоставило «Ведомостям» отраслевое издание «Бюллетень кинопрокатчика» (данные по странам СНГ в расчетах не учитывались). В России экранизация романа Михаила Булгакова (премьера состоялась в январе 2024 г.) собрала 2,3 млрд руб. и стала первым фильмом с возрастным рейтингом «18+», который преодолел 2 млрд руб. в российском прокате, следует из данных ЕАИС государственного Фонда кино.
На втором месте по зарубежным сборам после «Мастера и Маргариты» оказался фильм-сказка «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» ($1 млн; 79 млн руб.), на третьем – мультфильм «Большое путешествие. Вокруг света» ($797 000; 62,8 млн руб.). В целом совокупные сборы российского кино в зарубежных странах в январе – июне 2025 г. составили $4,6 млн (362,7 млн руб.), что примерно в три раза меньше аналогичного показателя за тот же период 2024 г. ($14,2 млн) и в два раза меньше, чем в первом полугодии 2023 г. ($8,5 млн). Основными иностранными рынками для российских релизов в январе-июне этого года стали Германия ($851 000), Румыния ($461 786) и Мексика ($364 447).
Фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина стал шестой по счету экранизацией одноименного романа Булгакова. Производством картины занимались студии «Марс медиа», «Профит» и «Амедиа». Роль Мастера исполнил Евгений Цыганов, Маргариты – Юлия Снигирь, а Воланда сыграл звезда «Бесславных ублюдков» немецкий актер Аугуст Диль.
Причины популярности «Мастера и Маргариты» на зарубежных рынках в целом совпадают с теми, что обеспечили его успех в России: к ним можно отнести узнаваемый бренд, а также высочайший уровень продакшна, считает главный редактор индустриального издания «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый. Причем выход именно этой картины в немецкий прокат позволил стать Германии лидером по сборам российского кино среди зарубежных стран, также добавил он.
Интерес к фильму «Мастер и Маргарита» у немецкой аудитории главный редактор отраслевого портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов также связал с мировым уровнем ее продакшна и тем, что в картине сыграл роль известный на родине актер Аугуст Диль.
Существенное снижение совокупных сборов российского кино за рубежом – отражение кризисной ситуации, начавшейся в пандемию и резко усугубившейся в 2022 г., отметил Острый. Европейские рынки остаются закрытыми для большинства проектов и компаний, ниже в сравнении с ними и покупательная способность и активность кинозрителей в странах Латинской Америки, на которые сейчас делают ставку многие российские прокатчики, продолжает он: «В то же время есть и другая важная тенденция – значительная часть современного российского контента все сильнее фокусируется на локальной аудитории и зачастую трудно адаптируется к чужим рынкам».