Фильм «Мастер и Маргарита» стал лидером по зарубежным сборам в январе – июне

На втором месте по зарубежным сборам после «Мастера и Маргариты» оказался фильм-сказка «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» ($1 млн; 79 млн руб.), на третьем – мультфильм «Большое путешествие. Вокруг света» ($797 000; 62,8 млн руб.). В целом совокупные сборы российского кино в зарубежных странах в январе – июне 2025 г. составили $4,6 млн (362,7 млн руб.), что примерно в три раза меньше аналогичного показателя за тот же период 2024 г. ($14,2 млн) и в два раза меньше, чем в первом полугодии 2023 г. ($8,5 млн). Основными иностранными рынками для российских релизов в январе-июне этого года стали Германия ($851 000), Румыния ($461 786) и Мексика ($364 447).