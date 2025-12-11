Галереи продали на ярмарке искусства catalog более 400 работ

Галереи продали на ярмарке искусства catalog более 400 работСамыми дорогими стали объекты «Менора» Олега Доу за 2 млн рублей
На ярмарке искусства catalog, прошедшей с 28 по 30 ноября, продали более 400 работ. Об этом сообщили в социальных сетях выставки.
Среди рекордных продаж – объекты «Менора» Олега Доу за 2 млн руб. (галерея a–s-t–r–а), Faun's Flesh Марии Кошенковой за 17 000 евро (Heritage Art Gallery), «Похищение Европы» Евгения Севастьянова за 1,5 млн руб. («Восточная галерея»), «Дриада» арт-группы crocodilePOWER за 12 000 евро (Marina Gisich Gallery), «Портрет Пиноккио» Игоря Макаревича за 1 млн руб. (Pogodina Gallery).
«Некоторые галереи закрыли более 50 сделок и несколько раз сменили экспозиции на стендах. Галеристы отметили появление новых коллекционеров и потенциальных покупателей», – говорится в сообщении.
Событие посетили более 15 000 человек, включая слушателей публичной программы.
Как рассказывала «Ведомостям» основательница арт-экосистемы Art Flash Эмилия Манвельян, на рынок выходит новая волна коллекционеров – молодые люди от 23 до 40 лет. Они готовы вкладывать в искусство суммы от 5000 до 200 000 руб. Молодая аудитория воспринимает коллекционирование не столько как символ статуса, но и как форму самовыражения и возможность сформировать вкус и найти отклик личным смыслам.