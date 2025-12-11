Галереи продали на ярмарке искусства catalog более 400 работ

Как рассказывала «Ведомостям» основательница арт-экосистемы Art Flash Эмилия Манвельян, на рынок выходит новая волна коллекционеров – молодые люди от 23 до 40 лет. Они готовы вкладывать в искусство суммы от 5000 до 200 000 руб. Молодая аудитория воспринимает коллекционирование не столько как символ статуса, но и как форму самовыражения и возможность сформировать вкус и найти отклик личным смыслам.