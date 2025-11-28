Русский край, Булатов и Азия: что показали на catalog-2025

На подобные catalog ярмарки приходят как с целью коллекционирования творчества, так и «просто посмотреть». Организаторы при этом не выстраивают высокую стену для второй группы посетителей (хотя конкретно catalog и производит такое впечатление), а начинают с ней активно взаимодействовать. Согласно исследованию ArtLuch, 44% россиян сталкиваются с искусством ежедневно или несколько раз в неделю, а за последние три года 24% стали чаще посещать культурные события. При этом популярность набирают маркеты и ярмарки современного искусства (24%).