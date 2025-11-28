Русский край, Булатов и Азия: что показали на catalog-2025

Русский край, Булатов и Азия: что показали на catalog-2025Более 200 современных художников от главных галерей России
28 ноября в Москве в четвертый раз открылась ярмарка современного искусства catalog. Темой стало потребление в культуре и искусство в повседневной жизни, где коллекционирование и меценатство становятся «естественными практиками». О последней крупной ярмарке искусства в России в этом году, а также о новых коллекционерах – в материале «Ведомостей».
Спустившись на эскалаторе, следует развернуться на 180 градусов и отправиться в блок Ruarts. Стенд окружен горизонтами Сергея Xeato из его арктической и балтийской «романтических коллекций», будто запотевшими от холода. Четкость придают каменные скульптуры-послания уличных художников 0331c и Гриши. Центр композиции стенда держит гранитный «Кулак победителя» – прямая работа, символизирующая цену первенства.
Четвертый catalog
Нельзя пройти мимо нижегородской галереи Futuro – минималистичный «Лучший стенд» на Cosmoscow-2025 и брутальное представительство на blazar. Героем на catalog стал Сергей Карев с серией «Русский край», где один пейзаж существует в разных состояниях. Причем состояниях скорее личных, даже психоэмоциональных. Сам по себе меняется лишь разрушающийся храм, который, как говорил Карев, «не устрашает нас, а созидает себя» и уходит потому, что такова природа вещей и природа времени.
Отдельным блоком стоит выделить советских нонконформистов и концептуалистов, представленных сразу несколькими галереями. Это Петр Беленок, Олег Целков на стенде галереи Vladey, Андрей Монастырский у Set Projects. Есть и скромные работы ушедшего в этом месяце классика Эрика Булатова – подготовительный рисунок к работе «Тающие облака» у Vladey и 12 гелиогравюр у Пиранези Lab.
«Руководят» фотографией на ярмарке в этом году галереи PennLab и Люмьер. Федор Тощев на стенде PennLab представил серию-исследование пространства и мест. Территорией исследования Тощева стало Поволжье, где через скульптуры из камней и колышков фотограф работает с памятью о поселениях вокруг Рыбинского водохранилища: как населенные пункты подстраивались или исчезали в период заполнения акватории в 1941 г.
Люмьер взяла курс на Азию, представив взгляды советского, американского, европейского и местных фотографов на регион. На стенде старейшей российской фотогалереи: снимки Шанхая от фотокорреспондента ТАСС и «Огонька» Михаила Савина, диджитал-коллаж китайского художника Яна Юнляна и абстрактный пейзаж о проблеме перенаселения мегаполисов от Чжана Боцзюна.
Что происходит с практикой коллекционирования в России сегодня
На подобные catalog ярмарки приходят как с целью коллекционирования творчества, так и «просто посмотреть». Организаторы при этом не выстраивают высокую стену для второй группы посетителей (хотя конкретно catalog и производит такое впечатление), а начинают с ней активно взаимодействовать. Согласно исследованию ArtLuch, 44% россиян сталкиваются с искусством ежедневно или несколько раз в неделю, а за последние три года 24% стали чаще посещать культурные события. При этом популярность набирают маркеты и ярмарки современного искусства (24%).
Методика
На рынок выходит новая волна коллекционеров – миллениалы и зумеры от 23 до 40 лет. Они готовы вкладывать в искусство суммы от 5000 до 200 000 руб. Молодая аудитория воспринимает коллекционирование не столько как символ статуса, но и как форму самовыражения и возможность сформировать вкус и найти отклик личным смыслам, отмечает основательница арт-экосистемы Art Flash Эмилия Манвельян.
В целом траты начинающих коллекционеров могут варьироваться от «демократичных работ малых жанров» до крупных объектов стоимостью 500 000–800 000 руб. По словам Манвельян, удобной точкой входа в коллекционирование становятся тиражное искусство, графика, керамика и фотография. Интерес к таким малым жанрам эксперт связывает с расширением аудитории – ценовой диапазон более доступен для массовой публики.
Почти половина россиян признают, что обсуждение с другими людьми помогает лучше понять современное искусство, а 36% полагаются на пояснения кураторов. Помогают в навигации арт‑сообщества и клубы коллекционеров. Они формируют среду понимания и снимают барьер «непрофессионального взгляда», говорит Манвельян, указывая при этом их принципиальную разницу.
«Клубы коллекционеров нацелены на системное формирование собрания арт-объектов. Комьюнити, напротив, не ставит целью превратить любителя современного искусства в коллекционера. Здесь важнее погружение в контекст, обмен впечатлениями и расширение кругозора», – говорит она.
Ярмарка catalog-2025 работает до 30 ноября на территории ЖК «Золотой» на Софийской набережной.