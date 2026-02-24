«Лунную ночь в Крыму» Айвазовского выставят на торги за 60 млн рублей

В 2025 г. на аукционах было зафиксировано несколько рекордов. Аукционный дом Christie’s заявил, что объем торгов достиг $6,2 млрд, что на 6% превышает показатель прошлого года. Похожая ситуация и у Sotheby’s – за год продажи выросли на 17% до $7 млрд.