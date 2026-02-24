«Лунную ночь в Крыму» Айвазовского выставят на торги за 60 млн рублей
Пейзаж кисти Ивана Айвазовского «Лунная ночь в Крыму» выставят на торги в Москве за 60 млн руб. Работа стала жемчужной собрания, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Московского аукционного дома.
На аукционе будет представлена картина Исаака Левитана «Восход луны. Деревня» за 50 млн руб. Эксперты назвали ее топ-лотом. Пейзаж выполнен в типичной для художника манере. Ранее работа принадлежала советскому ученому – изобретателю первых в мире радиоуправляемых мин Владимиру Миткевичу.
На аукционе также представлен «Нарцисс» Ильи Репина за 45 млн руб., а также полотно Валентина Серова «За шитьем», резервная цена которого составляет 50 млн руб. Среди лотов будут работы Ивана Шишкина, Виктора Васнецова, Василия Поленова, Петрова-Водкина и других. Кроме того, в списке указаны две скульптуры Эрнста Неизвестного. Всего аукцион предлагает 245 лотов. Суммарная стоимость работ составляет 1 млрд руб.
В 2025 г. на аукционах было зафиксировано несколько рекордов. Аукционный дом Christie’s заявил, что объем торгов достиг $6,2 млрд, что на 6% превышает показатель прошлого года. Похожая ситуация и у Sotheby’s – за год продажи выросли на 17% до $7 млрд.