Новым директором Лувра стал экс-глава музеев Версаля Кристоф Лерибо

С февраля 2024 г. Лерибо руководит музеями Версаля. С 2012 по 2021 г. он был директором Малого дворца музея изящных искусств (Пети-Пале). Также работал в Лувре на посту замглавы департамента графики с 2006 по 2012 г. Начинал карьеру с работы хранителя в парижском музее Карнавале в 1990 г. Является специалистом по XVIII в.