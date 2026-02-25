Новым директором Лувра стал экс-глава музеев Версаля Кристоф Лерибо

Новым директором Лувра стал экс-глава музеев Версаля Кристоф ЛерибоПрезидент Версальского дворца сменил на этой должности Лоранс де Кар
Президент Версальского дворцового музейного комплекса искусствовед Кристоф Лерибо назначен новым директором Лувра. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на решение президента Франции Эммануэля Макрона.
На этой должности он сменил Лоранс де Кар, подавшую в отставку 24 февраля. Главными задачами Лерибо будут «укрепление безопасности здания, коллекций и персонала, восстановление атмосферы доверия и проведение совместно со всеми командами необходимых преобразований в музее».
Примечательно, что Лерибо приходит на место Кар уже во второй раз. В 2021 г. искусствовед возглавил музей Орсэ и занял должность Кар, перешедшую тогда в Лувр.
С февраля 2024 г. Лерибо руководит музеями Версаля. С 2012 по 2021 г. он был директором Малого дворца музея изящных искусств (Пети-Пале). Также работал в Лувре на посту замглавы департамента графики с 2006 по 2012 г. Начинал карьеру с работы хранителя в парижском музее Карнавале в 1990 г. Является специалистом по XVIII в.
Лоранс де Кар ушла в отставку после серии забастовок сотрудников музея и ограбления в октябре 2025 г., когда злоумышленники похитили из галереи Аполлона в Лувре драгоценности примерно на 88 млн евро. Кар проработала директором Лувра более четырех лет, став первой женщиной на этом посту.