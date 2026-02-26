В опен-колле «Нестоличный детектив» приняли участие почти 700 писателей

В опен-колле «Нестоличный детектив» приняли участие почти 700 писателейПобедителям выделят 1 млн рублей для работы над произведением
На второй опен-колл «Нестоличный детектив» от книжного кластера «Смысловая 226» подались 697 авторов со всей России. Это следует из предварительных итогов набора, сообщили «Ведомостям» в кластере.
Среди всех поданных заявок 76% были от женщин, 24% – от мужчин. Большинство участников 1999 г. р. и младше.
Основные поджанры: мистический детектив, ретродетектив, психологический триллер, фолк-истории и уютный детектив. Самые популярные места действия будущих произведений: Нижний Новгород, Екатеринбург, Воронеж, Краснодар, Тула, Калининград и Томск.
Итоги конкурса запланированы на 11 апреля. Пять победителей получат гранты по 1 млн руб. и годовое кураторское сопровождение редактора и продюсера.
По итогам прошлого опен-колла «Нулевые в России» были названы пять победителей от жюри и один – от читателей, писали «Ведомости» Они также получили грант в размере 1 млн руб. и кураторское сопровождение. Всего было получено 529 заявок, в финал прошли 20 авторов.