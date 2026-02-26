В опен-колле «Нестоличный детектив» приняли участие почти 700 писателей

По итогам прошлого опен-колла «Нулевые в России» были названы пять победителей от жюри и один – от читателей, писали «Ведомости» Они также получили грант в размере 1 млн руб. и кураторское сопровождение. Всего было получено 529 заявок, в финал прошли 20 авторов.