«Смысловая 226» назвала победителей опен-колла для писателей об эпохе нулевых

«Смысловая 226» назвала победителей опен-колла для писателей об эпохе нулевыхШесть авторов получат по 1 млн рублей для работы над книгами
Победителями опен-колла «Нулевые в России» стали шесть писателей. Об этом «Ведомостям» сообщили в книжном кластере «Смысловая 226». Имена победителей объявили на книжной ярмарке Non/fiction-2025.
Жюри назвало имена пятерых авторов – Татьяна Дыбовская с романом «Без названия», Евгения Башиева с «Нержавейкой», Евгения Козловская и ее роман «Архдетектив: дело о мертвом чиновнике», Юлия Мезенцева с романом «До первого чужого» и Евгения Смурыгина с книгой «День радио».
Шестой победитель был объявлен по результатам выбора читателей. Это Любовь Дегтярева с романом «Мир 0». Писатели получат грант в размере 1 млн руб. и годовое кураторское сопровождение для работы над произведением.
В состав жюри вошли писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов, контент-директор книжного сервиса и издательства «Строки» Екатерина Панченко, писатель Дмитрий Данилов, литературный критик Татьяна Соловьева, писательница и поэтесса Марина Степнова, писатель и журналист Василий Авченко, а также прозаик Сергей Носов.
Опен-колл на тему эпохи нулевых в России книжный кластер «Смысловая 226» объявил в день своего официального открытия 19 сентября. До 10 октября кластер получил 529 заявок из разных регионов России. В финал удалось пройти 20 авторам.