Музей русского импрессионизма добавил аудиосопровождение для незрячих
В Музее русского импрессионизма появилось аудиосопровождение для незрячих и слабовидящих посетителей. Об этом «Ведомостям» рассказали в арт-экосистеме Art Flash, выступившей соавтором инициативы.
Произведения будут представлены через тифлокомментарии – точные описания визуальных элементов картин для людей с нарушениями зрения. Аудиодескрипцию помимо объективного описания дополнили эмоциональными интерпретациями.
«Мы не видим лица девочки на картине, но она чем-то увлечена, какой-то книгой. Наверное, это очень приятно – сидеть в летнем саду, окруженном березами, небольшими елями, цветами и ощущать отдых и свободу», – говорится в описании к картине «Лето» Николая Богданова-Бельского.
Описания к картинам составила куратор программ доступности и инклюзии музея Елизавета Кабаева. В музее также представлены рельефные тактильные модели картин и ольфакторное сопровождение (использование специально подобранных ароматов для усиления восприятия экспонатов).
13 февраля в Музее русского импрессионизма открылась выставка «Под маской» о театрализации повседневной жизни в дореволюционной России – уличных гуляниях, придворных балах и домашних праздниках. На выставке представлены картины Владимира Маковского, Сергея Судейкина, Сергея Виноградова, Абрама Архипова и др.
Как отметила в колонке для «Ведомостей» критик Анна Нехаева, одна из самых необычных работ на выставке – картина «Маска света» 1934 г. от сюрреалиста Павла Челищева, где изображен темнокожий натурщик в жабо и люминесцентных «очках» и «кепке».