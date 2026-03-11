Барбра Стрейзанд получит почетную «Золотую пальму» Каннского фестиваля
Актриса Барбра Стрейзанд станет лауреатом почетной «Золотой пальмовой ветви» на Каннском кинофестивале в мае. Об этом пишет Variety со ссылкой на сообщение организаторов.
Обладательница всех четырех главных премий в области кино и телевидения («Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони» – EGOT) получит награду Каннского кинофестиваля впервые. Это произойдет 23 мая.
«Стрейзанд достигла вершины индустрии развлечений. Этот ошеломляющий рекорд меркнет по сравнению с ее влиянием на поп-культуру во второй половине XX в.», – отмечают организаторы фестиваля. Певица и актриса также занимается благотворительной деятельностью в области медицины, защиты прав меньшинств, экологии и др.
79-й Каннский кинофестиваль пройдет с 12 по 23 мая в Palais des Festivals во французском Круазетте.
На кинофестивале почетной «Золотой пальмы» будет также удостоен новозеландский режиссер Питер Джексон – постановщик серии «Властелин колец». Он получит награду в знак «признания его творчества, сочетающего голливудские блокбастеры и авторские фильмы с необычайным художественным видением и технологической смелостью», говорится в сообщении.