Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Стиль жизни /

Барбра Стрейзанд получит почетную «Золотую пальму» Каннского фестиваля

Ведомости

Актриса Барбра Стрейзанд станет лауреатом почетной «Золотой пальмовой ветви» на Каннском кинофестивале в мае. Об этом пишет Variety со ссылкой на сообщение организаторов.

Обладательница всех четырех главных премий в области кино и телевидения («Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони» – EGOT) получит награду Каннского кинофестиваля впервые. Это произойдет 23 мая.

«Стрейзанд достигла вершины индустрии развлечений. Этот ошеломляющий рекорд меркнет по сравнению с ее влиянием на поп-культуру во второй половине XX в.», – отмечают организаторы фестиваля. Певица и актриса также занимается благотворительной деятельностью в области медицины, защиты прав меньшинств, экологии и др.

Фильм «Грешники» установил рекорд по количеству номинаций на «Оскар»

Стиль жизни / Культура

79-й Каннский кинофестиваль пройдет с 12 по 23 мая в Palais des Festivals во французском Круазетте.

На кинофестивале почетной «Золотой пальмы» будет также удостоен новозеландский режиссер Питер Джексон – постановщик серии «Властелин колец». Он получит награду в знак «признания его творчества, сочетающего голливудские блокбастеры и авторские фильмы с необычайным художественным видением и технологической смелостью», говорится в сообщении.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь