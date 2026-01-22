Газета
Главная / Стиль жизни /

Фильм «Грешники» установил рекорд по количеству номинаций на «Оскар»

Киноакадемия объявила претендентов на премию 2026 года
Ведомости

Американская киноакадемия представила претендентов на премию «Оскар» в 2026 г. – фильм «Грешники» режиссера Райана Куглера получил рекордное количество номинаций. 

«Грешники» назван в 16 номинациях, включая «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучший режиссер», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучшая песня» и «Лучший саундтрек».

За награду в номинации «Лучший фильм» также поборются «Битва за битвой», «Марти Великолепный», «Секретный агент», «Сентиментальная ценность», «Сны поездов», «Франкенштейн», F1, «Бугония», «Гамнет».

Премия «Оскар»: как проходит и за что вручается награда

Медиа

Номинантами «Лучшей мужской роли» стали Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»), Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой»), Итан Хоук («Голубая луна»), Вагнер Моура («Секретный агент»). Среди претендентов на награду «Лучшая женская роль» Джесси Бакли («Гамнет»), Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»), Эмма Стоун («Бугония»), Ренате Реинве («Сентиментальная ценность»), Кейт Хадсон («Мелодия мечты»). Шаламе стал самым молодым актером, трижды номинированным на «Оскар».

В номинацию «Лучший короткометражный анимационный фильм» попала работа «Три сестры» российского мультипликатора Константина Бронзита

