Фильм «Грешники» установил рекорд по количеству номинаций на «Оскар»

Номинантами «Лучшей мужской роли» стали Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»), Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой»), Итан Хоук («Голубая луна»), Вагнер Моура («Секретный агент»). Среди претендентов на награду «Лучшая женская роль» Джесси Бакли («Гамнет»), Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»), Эмма Стоун («Бугония»), Ренате Реинве («Сентиментальная ценность»), Кейт Хадсон («Мелодия мечты»). Шаламе стал самым молодым актером, трижды номинированным на «Оскар».