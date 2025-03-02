Премия «Оскар»: как проходит и за что вручается награда

Премия «Оскар»: как проходит и за что вручается наградаИстория, порядок проведения церемонии и номинанты
Кинопремия «Оскар» – престижная ежегодная награда, вручаемая Американской академией киноискусств за выдающиеся достижения в области кино. Церемония вручения статуэток привлекает внимание СМИ и зрителей по всему миру.
История появления кинопремии
Американская академия кинематографических искусств и наук (AMPAS) основана в 1927 г. по инициативе Луиса Майера. Изначально ее целью ставилось урегулирование трудовых конфликтов в киноиндустрии. Однако вскоре появилась идея награждать лучших представителей этой области престижными премиями.
Тогда же, в 1927 г., появилась и сама статуэтка. Автором идеи выступил художник и арт-директор Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) Седрик Гиббонс. Он набросал эскиз в виде рыцаря с мечом, стоящего на катушке кинопленки, который олицетворяет образ победителя. По одной из версий, опущенный вниз меч означает «искусство не воинственно», согласно другим версиям – защиту интересов киноиндустрии, рыцарское достоинство и верность идеалам. Катушка с пятью отверстиями символизирует пять первоначальных отделений академии: актеров, режиссеров, продюсеров, техников и сценаристов. Трехмерную модель по эскизу Гиббонса создал художник Джордж Стэнли. Первые фигуры были изготовлены из бронзы с позолотой.
Первая церемония вручения статуэток состоялась 16 мая 1929 г. в Лос-Анджелесе, в отеле Hollywood Roosevelt. На мероприятии были выбраны лауреаты в 12 категориях за фильмы, снятые в 1927-1928 гг. Первым в истории обладателем награды стал немецкий актер Эмиль Яннингс за лучшую мужскую роль («Путь всякой плоти» и «Последний приказ»). Церемония длилась всего 15 минут, то есть по минуте на каждого деятеля искусства – никакой красной дорожки, трогательных речей и грандиозных шоу. Первой картиной, удостоенной приза за лучший фильм, стала драма «Крылья» Уильяма Уэллмана.
Первоначально церемония называлась «Награды за заслуги», а наименование «Оскар» впервые было применено только в 1934 г., однако откуда оно взялось, доподлинно неизвестно. По одной из версий, его придумала актриса Бетт Дейвис, которой статуэтка напомнила супруга – Хармона Оскара Нельсона. По другой версии, библиотекарь академии (а позже – ее исполнительный директор) Маргарет Херрик отметила, что фигурка похожа на ее кузена, носившего прозвище Дядя Оскар. Считается, что в прессе его впервые использовал обозреватель Сидни Сколски в статье о награде Кэтрин Хепберн в 1934 г.
Также изначально имена победителей публиковались в СМИ за три месяца до официальной церемонии, однако в 1940 г. газета The Los Angeles Times нарушила это правило. С тех пор появилась традиция запечатывать конверты с результатами, которая сохраняется и по сей день.
Во время Второй мировой войны из-за дефицита металла статуэтки временно делали из гипса, а позже заменяли на металлические.
Как выбираются лауреаты «Оскара»
Премия «Оскар» присуждается за достижения в области кинематографа. Лауреаты определяются путем голосования, проведенным среди более чем 10 000 членов Американской киноакадемии (распределены по 18 гильдиям). На первом этапе голосования представители каждой профессии выбирают кандидатов в своих категориях, в числе которых актеры, режиссеры, сценаристы, операторы, гримеры, художники, композиторы и т. д. Все члены голосуют за лучший фильм, тогда как лучшая картина на иностранном языке или документальная лента определяются специальными комитетами, которые не входят в состав Киноакадемии. После объявления номинантов проходит второй этап голосования, где лауреатов выбирают все члены академии. Победителей объявляют на церемонии, а затем проходят многочисленные частные вечеринки и торжества.
Знаменитая статуэтка, покрытая 24-каратным золотом, оценивается примерно в $400. Ее высота – 33,5 см, вес – 3,85 кг. Лауреаты должны подписать соглашение, согласно которому, прежде чем выставить награду на продажу, они обязаны предложить ее выкупить академии за символическую сумму в $1. Победитель премии не получает денежного вознаграждения.
Однако для многих номинантов подготовлены подарочные наборы, стоимость которых в 2025 г. достигает $2 млн. Эти презенты не финансируются Академией кинематографических искусств и наук, а предоставляются спонсорами и компаниями, желающими продвинуть свои бренды. Это путешествия с проживанием в отелях класса люкс, ювелирные украшения, дорогая электроника, косметика, спа-процедуры и т. д. Из самых необычных подарков в 2025 г. – восстановление дома после пожара в Голливуде, а также бесплатное управление проектом ремонта.
По разным оценкам, после победы на «Оскаре» гонорары актеров за следующую роль увеличиваются в среднем на 40–60%.
Кому вручался «Оскар» в России и СССР
Первым фильмом в СССР, завоевавшим «Оскар», стала документальная лента «Разгром немецких войск под Москвой» (1942), созданная фронтовыми операторами под руководством режиссеров Ильи Копалина и Леонида Варламова. Советская картина разделила приз с американской и австралийской работами, посвященными Второй мировой войне. Советский фильм был адаптирован для показа в США.
Первой советской художественной картиной, отмеченной в 1969 г. престижной кинонаградой в категории «Лучший фильм на иностранном языке», стала четырехсерийная киноэпопея Сергея Бондарчука «Война и мир» по роману Льва Толстого.
Таежная сага Акиры Куросавы «Дерсу Узала» была удостоена «Оскара» в 1976 г. («Лучший фильм на иностранном языке»). Советско-японская драма создавалась на «Мосфильме», а ее съемки проходили в Приморском крае. Сценарий картины написан Куросавой в соавторстве с драматургом Юрием Нагибиным по мотивам произведений Владимира Арсеньева. В главных ролях снялись Максим Мунзук и Юрий Соломин.
Режиссер Владимир Меньшов получил «Оскар» в 1981 г. за мелодраму «Москва слезам не верит» через два года после ее выхода. Советская лента была признана «Лучшим фильмом на иностранном языке».
В 1995 г. «Оскара» достался драме Никиты Михалкова «Утомленные солнцем» как лучшему фильму на иностранном языке.
Картина «Старик и море», созданная Александром Петровым по повести Хемингуэя, в 2000 г. стала единственным российским мультфильмом, удостоенным «Оскара» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм». Ранее другие работы Петрова, такие как «Корова» и «Русалка», не смогли добиться успеха.
Актеры, имеющие русские корни, лишь дважды получали «Оскар». Первым стал Юл Бриннер в 1957 г., удостоенный награды за лучшую мужскую роль в музыкальном фильме «Король и я». Он родился во Владивостоке и эмигрировал в США. В 1965 г. француженка российского происхождения Лиля Кедрова выиграла статуэтку как актриса второго плана в приключенческой драме «Грек Зорба» (1964).
В 2025 г. актер Юра Борисов был выдвинут на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за участие в фильме «Анора» режиссера Шона Бейкера. Он стал первым россиянином, получившим такую номинацию после распада СССР.
Сколько стоила кинопремия в 2024 году
По данным отчетов Киноакадемии, организация церемонии награждения «Оскар» в 2024 г. обошлась в $56,9 млн. Красная дорожка, по которой проходят знаменитости, была площадью 4645 кв. м и стоила $24 700. Для укладки ковра рабочая бригада из 18 человек потратила около 600 часов.