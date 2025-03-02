Премия «Оскар»: как проходит и за что вручается награда

Премия «Оскар» присуждается за достижения в области кинематографа. Лауреаты определяются путем голосования, проведенным среди более чем 10 000 членов Американской киноакадемии (распределены по 18 гильдиям). На первом этапе голосования представители каждой профессии выбирают кандидатов в своих категориях, в числе которых актеры, режиссеры, сценаристы, операторы, гримеры, художники, композиторы и т. д. Все члены голосуют за лучший фильм, тогда как лучшая картина на иностранном языке или документальная лента определяются специальными комитетами, которые не входят в состав Киноакадемии. После объявления номинантов проходит второй этап голосования, где лауреатов выбирают все члены академии. Победителей объявляют на церемонии, а затем проходят многочисленные частные вечеринки и торжества.