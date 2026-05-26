ПМЭФ-2026 соберет насыщенную светскую программу со 2 по 6 июня
Организаторы и участники Петербургского международного экономического форума подготовили обширную неофициальную программу, которая пройдет параллельно с деловыми мероприятиями со 2 по 6 июня. Вечерние приемы, концерты, выставки и закрытые встречи традиционно станут важной частью форума, объединяя представителей бизнеса, власти, культуры и медиа, сообщает «Как потратить».
В этом году светская повестка ПМЭФа стартует еще до официального открытия форума. Уже 2 июня гостей примут журнал «Москвичка» в особняке Мясникова и клуб GR Club Moscow в отеле «Гельвеция». На следующий день, 3 июня, состоятся мероприятия Московской биржи, культурный проект «Петербургские сезоны» в Михайловском замке, театральный вечер Гознака, а также приемы Альфа-банка и Т-банка. Среди заявленных артистов – группа «Иванушки», певица МакSим и коллектив «Звери».
Наиболее насыщенной обещает стать программа 4 июня. В этот день пройдут приемы ПСБ, РЖД, ВТБ, банка «Санкт-Петербург», Ozon и VK. Гостей ожидают концерты группы «Ленинград», «Арии», Дмитрия Маликова, Леонида Агутина и Анжелики Варум. Также запланированы выставочные и благотворительные мероприятия, включая проекты в Михайловском дворце, Академии Штиглица и ДЛТ.
Пятница, 5 июня, будет посвящена неформальному общению после завершения основной деловой программы форума. В программе заявлены концерт на Дворцовой площади с участием Международного симфонического оркестра TV BRICS и группы Artik & Asti, а также вечеринки и приемы от крупных компаний. Среди музыкальных гостей значатся MOT, «Моя Мишель», Feduk и Сергей Шнуров.
Завершится форум 6 июня мероприятиями для участников, остающихся в Санкт-Петербурге после окончания деловой части ПМЭФа. В этот день запланированы финальные вечеринки и концерт рэпера L’One, а также ряд закрытых встреч.
В 2026 г. ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня под девизом «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему». Форум обещает стать рекордным по числу иностранных делегаций. Участники обсудят вопросы международной кооперации и развития БРИКС, технологического лидерства и цифрового суверенитета, внедрения искусственного интеллекта, развития финансовых рынков, креативной экономики, здравоохранения, кадрового потенциала и устойчивого развития.
В деловой программе примут участие государственные деятели, представители международных организаций, институтов развития, научного и экспертного сообщества, а также лидеры деловых объединений.