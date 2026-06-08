Джон Литгоу стал самым возрастным победителем премии «Тони»
Американский актер Джон Литгоу установил два рекорда на 79-й церемонии вручения премии «Тони». В возрасте 80 лет он получил награду за лучшую мужскую роль в пьесе «Гигант» и стал самым пожилым мужчиной, когда-либо побеждавшим в конкурсной актерской номинации. Предыдущее достижение принадлежало Рою Дотрису, который выиграл «Тони» в 77 лет, пишет Variety.
Кроме того, Литгоу установил рекорд по самому длительному перерыву между победами на «Тони» в актерских категориях, который составил 53 года. Первую статуэтку он получил в 1973 г. за роль второго плана в постановке The Changing Room.
Награда за «Гиганта», драму, посвященную детскому писателю Роальду Далю, стала для Литгоу третьей в карьере. Он обошел Натана Лейна, Марка Стронга, Дэниела Рэдклиффа и Уилла Харрисона. Лейн претендовал на свою четвертую награду за роль в возрожденном спектакле «Смерть коммивояжера».
В своей речи Литгоу назвал себя очень везучим актером и отметил, что его первая награда была получена 53 года назад за бродвейский дебют в пьесе, которая, как и «Гигант», происходила из лондонского Королевского придворного театра. Он подчеркнул, что нынешний момент является одним из лучших за всю его карьеру.
Среди других победителей в драматических категориях: пьеса «Освобождение» признана лучшей новой пьесой, а «Смерть коммивояжера» получила награду за лучший возрожденный спектакль. Лори Меткалф получила статуэтку за лучшую женскую роль второго плана за участие в той же постановке. Лесли Мэнвилл стала лучшей актрисой в пьесе за «Эдипа». В музыкальных категориях мюзикл «Шмигадун!» одержал победу в номинации «Лучший мюзикл». Лучшим возрожденным мюзиклом стал «Рэгтайм». Джошуа Генри и Кейси Леви получили награды за лучшие главные роли в мюзиклах за работу в «Рэгтайме». Лучшим актером второго плана в мюзикле признан Али Луи Бурзги («Пропащие ребята»), а лучшей актрисой второго плана – Шошана Бин («Пропащие ребята»).
Литгоу – шестикратный обладатель премии «Эмми» и лауреат двух «Золотых глобусов». В апреле 2025 г. стало известно, что он сыграет директора школы волшебников Хогвартс Альбуса Дамблдора в телесериале про Гарри Поттера.