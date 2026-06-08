Джон Литгоу стал самым возрастным победителем премии «Тони»

В своей речи Литгоу назвал себя очень везучим актером и отметил, что его первая награда была получена 53 года назад за бродвейский дебют в пьесе, которая, как и «Гигант», происходила из лондонского Королевского придворного театра. Он подчеркнул, что нынешний момент является одним из лучших за всю его карьеру.