Чемпионат мира по футболу стартовал в Северной Америке
В Северной Америке стартовал Чемпионат мира по футболу (ФИФА). Игры впервые пройдут сразу в трех странах – в США, Канаде и Мексике.
Матч-открытие состоялся между сборными Мексики и ЮАР. Победу одержала мексиканская команда со счетом 2:0. Южноафриканская сборная получила две красные карточки, от команды Мексики было одно удаление с поля.
Всего в ФИФА-2026 участвуют 48 сборных, которые разбиты на 12 групп по четыре команды. С 11 июня по 19 июля запланировано 104 матча в 16 городах. Больше всего матчей (в том числе финал) состоятся в США: в этой стране ЧМ-2026 примут 11 городов. Три города задействованы в Мексике, два – в Канаде.
В июне «Ведомости» представили краткий гайд по футбольному чемпионату этого года.