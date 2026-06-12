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Главная / Стиль жизни /

Чемпионат мира по футболу стартовал в Северной Америке

Ведомости

В Северной Америке стартовал Чемпионат мира по футболу (ФИФА). Игры впервые пройдут сразу в трех странах – в США, Канаде и Мексике.

Матч-открытие состоялся между сборными Мексики и ЮАР. Победу одержала мексиканская команда со счетом 2:0. Южноафриканская сборная получила две красные карточки, от команды Мексики было одно удаление с поля.

Всего в ФИФА-2026 участвуют 48 сборных, которые разбиты на 12 групп по четыре команды. С 11 июня по 19 июля запланировано 104 матча в 16 городах. Больше всего матчей (в том числе финал) состоятся в США: в этой стране ЧМ-2026 примут 11 городов. Три города задействованы в Мексике, два – в Канаде.

В июне «Ведомости» представили краткий гайд по футбольному чемпионату этого года.

Церемония открытия чемпионата мира по футболу в Мехико: яркие кадры шоу
11&nbsp;июня на стадионе в Мехико состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира по футболу. Впервые турнир принимают сразу три страны – Мексика, Канада и США. Мундиаль стал самым масштабным в истории ФИФА: в нем участвуют 48 сборных, с 11 июня по 19 июля запланировано 104 матча в 16 городах.
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11 июня на стадионе в Мехико состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира по футболу. Впервые турнир принимают сразу три страны – Мексика, Канада и США. Мундиаль стал самым масштабным в истории ФИФА: в нем участвуют 48 сборных, с 11 июня по 19 июля запланировано 104 матча в 16 городах. / Reuters

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