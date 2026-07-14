Анна Трапкова покидает пост директора Музея МосквыЕе место займет коуч Школы управления «Сколково» Мария Баландина
Анна Трапкова покидает пост директора Музея Москвы, передает The Blueprint.
Место директора столичного музея займет executive-коуч Школы управления «Сколково» и бывший управляющий директор фонда «Друзья» Мария Баландина.
Трапкова руководила Музеем Москвы семь лет. Она была назначена на пост директора в июле 2019 г. До этого три года работала заместителем гендиректора по реконструкции и развитию в музее современного искусства «Гараж». С 2014 по 2017 г. работала замдиректора Пушкинского музея. Окончила факультет культурологии РГГУ, получала дополнительное образование в институте архитектуры и дизайна «Стрелка».
О том, что Трапкова может покинуть пост директора музея, писала искусствовед Ксения Коробейникова в апреле. Тогда, по информации Коробейниковой, ее рассматривали на руководящую должность в Музее Востока. Сама Трапкова заявила, что пока хочет дать себе отдохнуть.