Анна Трапкова покидает пост директора Музея Москвы

Трапкова руководила Музеем Москвы семь лет. Она была назначена на пост директора в июле 2019 г. До этого три года работала заместителем гендиректора по реконструкции и развитию в музее современного искусства «Гараж». С 2014 по 2017 г. работала замдиректора Пушкинского музея. Окончила факультет культурологии РГГУ, получала дополнительное образование в институте архитектуры и дизайна «Стрелка».